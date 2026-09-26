Sağlık hizmetlerinde kalite için iletişim ve dayanıklılık eğitimi Amasya'da

Sağlık hizmetlerinde iletişim ve dayanıklılık eğitimi Amasya'da

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle yürütülen Sağlık Kahramanlarının Görünmeyen Gücü: Çevik İletişim ve Duygusal Dayanıklılık Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı devam ediyor. Program, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve yöntemler:

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli güvenlik hizmetleri birimi personellerine yönelik gerçekleştirilen oturumlarda uzman eğitmenler tarafından etkili iletişim, stresle baş etme yöntemleri ve motivasyon konuları işlendi. Eğitim süreci kriz yönetimi, rol oynama ve bilinçli farkındalık gibi interaktif tekniklerle pekiştirildi.

Katılım ve belgelendirme:

Uzman sunumları ve uygulamalı çalışmaların yer aldığı program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım sertifikaları verildi. Bu adım, personelin mesleki gelişimini ve hasta bakımındaki standardın yükselmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanların gelişimini ve sağlık hizmetlerinin niteliğini destekleyen eğitimlerin devam edeceği, bu tür programların farklı birimlere de yaygınlaştırılacağı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri projenin sağlık hizmetlerine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Proje, iletişim becerilerini güçlendirmenin yanı sıra duygusal dayanıklılığı artırarak hasta güvenliği ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor ve uygulamalı eğitimlerle sürdürülecek.

AMASYA’DA SAĞLIKTA KALİTENİN ARTMASI AMACIYLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULANIYOR. HASTANE PERSONELİNE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİLDİ.