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Mahalleye yeni nefes: Yaylacık halı sahası gençleri buluşturdu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Yaylacık Mahallesi'ne yeni halı saha kazandırdı; açılışta turnuva yapıldı, 40 saha hedefinin 37'si tamamlandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mahalleye yeni nefes: Yaylacık halı sahası gençleri buluşturdu

Hatay Büyükşehir Belediyesi yeni halı sahayı hizmete açtı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesine kazandırılan halı saha, düzenlenen futbol turnuvasıyla resmî olarak hizmete alındı. Açılış programına HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir katıldı ve gençlerin katıldığı organizasyonun startı verildi.

Açılış ve turnuva:

Turnuvada gençler bir araya gelerek karşılaşmalar düzenledi; maçlar büyük heyecan içinde, dostluk ve kardeşlik ortamında gerçekleşti. Organizasyon sonunda dereceye giren takımlara ödüller verildi ve etkinlik, katılımcılar arasında olumlu bir buluşma zemini oluşturdu.

Saha projelendirmesi ve mahalle tepkisi:

HBB yetkilileri, il genelinde gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla planlanan 40 halı sahadan 37'sinin tamamlandığını bildirdi. Yaylacık Mahallesi Muhtarı Lütfü Yıldırım ile mahallede yaşayan çocuklar, yeni tesis için HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibine teşekkür etti.

Halı saha açılışı, yerel düzeyde spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin fiziksel aktiviteye erişiminin kolaylaştırılması hedeflerine yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi. Mahalle sakinleri ve katılımcılar, benzer tesislerin yaygınlaşmasının gençlerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

ANTAKYA’NIN YAYLACIK MAHALLESİ’NDE HİZMETE AÇILAN HALI SAHADA DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASINDA...

ANTAKYA’NIN YAYLACIK MAHALLESİ’NDE HİZMETE AÇILAN HALI SAHADA DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASINDA GENÇLER BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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