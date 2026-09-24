Mahmud Abbas'tan Gazze barışı için ikinci aşamanın hızla uygulanması çağrısı

Abbas'ın çağrısının özü:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, daha fazla zaman kaybetmeksizin Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep etti.

başkanın sözleri:

"Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz."

çağrının olası yansımaları:

Abbas'ın açıklaması, barış sürecinin ivme kazanması gerektiğine dair güçlü bir siyasi mesaj olarak okunuyor. Talep, ikinci aşamanın uygulanmasını hızlandırma yönünde bir beklentiyi ve dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bu ifade, sürecin önceliklendirilmesi ve katılımcıların eyleme geçmesi için bir canlılık çağrısı niteliği taşıyor.

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz."