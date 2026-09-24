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New York'ta basınla sohbet eden Erdoğan temaslarını sürdürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta gazetecilerle sohbet ederek temaslarını sürdürdü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Merve Çelik

New York'ta basınla sohbet eden Erdoğan temaslarını sürdürdü

Erdoğan'ın New York temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında katıldığı BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gazetecilerle sohbet etti.

Görüşmenin çerçevesi:

New York kentindeki kısa toplantı, Cumhurbaşkanı'nın resmi programının bir parçası olarak gerçekleşti. Erdoğan, basınla yaptığı görüşmelerde güncel temaslara dair değerlendirmelerde bulunurken, sohbet havasında bir iletişim tercih etti.

Ziyaretin amaçları ve izlenecek süreç:

Erdoğan'ın bu ziyaretı, BM 81. Genel Kurulu katılımı çerçevesinde yürütülen temasların devamı niteliğinde. New York'taki görüşmeler, hem uluslararası gündem hem de Türkiye'nin resmi temas trafiğinin sürdürüldüğünü gösterdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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