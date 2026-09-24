İki lider ortak rotada ısrar etti: Xi ve Trump'tan işbirliği ve rekabet vurgusu

Beyaz Saray'da ortak açıklama

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ziyarette Beyaz Saray'da ortak basın açıklaması yaptı. İki lider, iletişim kanallarını güçlendirerek ticaret, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini ilerletme niyetini ortaya koydu.

Trump konuşmasında, "Sizi güzel Beyaz Saray’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum" diyerek Mayıs'taki Pekin ziyaretine atıf yaptı ve "2016’daki ilk seçimimden bu yana Başkan Xi ve ben, karşılıklı saygı ve halklarımızın hayati çıkarları temelinde gerçek anlamda büyük bir dostluk geliştirdik" ifadelerini kullandı.

ziyaret ve gündem:

Trump, ticaret başlıklarında ilerleme kaydedildiğini belirtti ve ekiplerin Amerikalı çiftçiler ile hayvancılık sektörüne yeni pazar erişimleri sağlamak da dahil olmak üzere daha dengeli bir ticari ilişki üzerinde çalıştığını söyledi. Ayrıca iki liderin güvenlik, teknoloji ve yapay zeka konularını da ele alacağını vurguladı ve bu alanlarda alınacak kararların uzun vadeli barış ve refahı etkileyebileceğini ifade etti.

Xi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve ziyaretinin amacını "dostluğu sürdürmek, işbirliğini genişletmek ve her iki halkın refahını artırmak" olarak açıkladı. Xi, liderler arasında kişisel bir yakınlık oluştuğunu söyledi ve Çin'in yatırım ve ticaret konusunda dışa açık bir tutum sergilediğini belirtti.

yapay zeka ve rekabet çerçevesi:

Yapay zeka gündeminde Xi, Çin ve ABD'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri olduğunu hatırlattı ve "Yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolünde olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamalıyız" dedi. Xi ayrıca bu iki ülkenin sorumluluk sahibi aktörler olduğunu ve teknolojinin insanlık yararına yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Rekabetin doğasına ilişkin Xi, "Rekabetimiz sağlıklı olmalı ve sınırlar içinde tutulmalıdır" ifadesini kullanarak, bunun kazan-kaybet mücadelesi değil, birbirini yakalama yarışı olması gerektiğini söyledi. İki ülkenin ordularının düzenli diyalog sürdürmesi ve kriz iletişimi mekanizmalarını geliştirmesi gerektiği de Xi'nin mesajları arasındaydı.

kültürel ve eğitim adımları:

Xi, gelecek 5 yıl içinde 100 bin genç ABD vatandaşını eğitim ve değişim programlarına davet ettiklerini açıkladı ve Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni panda yuvalarından bahsederek kültürel yakınlaşmaya işaret etti. Çinli şirketlerin ABD'de adil muamele görmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

ziyaretin sembolik boyutu:

Bu ziyaret, Xi'nin 11 yıl aradan sonra başkent Washington'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor; ayrıca Xi'nin ABD'ye ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiren ilk Çin Devlet Başkanı olduğu bildirildi. Liderlerin ortak vurgusu, farklılıklara rağmen işbirliği kanallarını açık tutmak ve karşılıklı güven inşa etmek oldu.

Her iki lider de açıklamalarında pragmatik bir yaklaşımı ön plana çıkararak iletişim ve diyalogun artırılmasını, ticari dengenin sağlanmasını ve teknolojik gelişmelerin insan merkezli yönetimini önceliklendirdiklerini gösterdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisini geleceğe doğru istikrarlı bir rotada ilerletmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırım. İletişimimizi güçlendirmeliyiz. Sürekli diyalog yoluyla birbirimizi daha iyi anlayabilir, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak noktalarımızı geliştirebilir ve karşılıklı güven inşa edebiliriz" ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump da, "2016’daki ilk seçimimden bu yana Başkan Xi ve ben, karşılıklı saygı ve halklarımızın hayati çıkarları temelinde gerçek anlamda büyük bir dostluk geliştirdik" dedi.