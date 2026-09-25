Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı

polis ekiplerinin 20-24 eylül çalışması kent genelinde uygulandı

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 20-24 Eylül tarihleri arasında kent genelinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, aranan şahıslar yakalandı.

ele geçirilen madde ve mühimmat:

Uygulamalarda çok sayıda maddenin ele geçirildiği bildirildi. Zapt edilenler arasında 252 adet sentetik ecza hapı, 39 gram sentetik kannabinoid ve 8 gram metamfetamin bulunuyor. Bunun yanı sıra ekipler; 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız yivsiz tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 4 kesici alet ile 58 fişek ele geçirdi.

yakalamalar ve yasal süreç:

Çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 39 şahıs yakalandı. Ayrıca üzerinde suç unsuru tespit edilen 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Emniyet yetkilileri, operasyonların kent genelinde huzur ve güveni artırmaya yönelik devam edeceğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen malzemeler ve şahıslarla ilgili adli ve idari süreçler Emniyet ve ilgili mercilerce sürdürülmektedir.

MALATYA’DA HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ KORUNMASINA YÖNELİK POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, UYUŞTURUCU MADDE VE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.