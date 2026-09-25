Sarayatik'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce iki kişi yaralandı

Elazığ'ın merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi bıçakla yaralandı.

olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedeni ve kavgaya karışan taraflara ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

ELAZIĞ’DA BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI