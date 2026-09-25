Dolar 48,9280 -0,05%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.796,45 +0,52%
EUR/USD 1,1392 +0,10%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Sarayatik'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce iki kişi yaralandı

Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; iki kişi yaralandı, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarayatik'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce iki kişi yaralandı

Sarayatik'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce iki kişi yaralandı

Elazığ'ın merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi bıçakla yaralandı.

olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedeni ve kavgaya karışan taraflara ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

ELAZIĞ’DA BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

ELAZIĞ’DA BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otogar kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler
images

Virajda kontrolünü yitiren otomobil bariyere çarptı, arka koltuktaki yolcu yaral...
images

Sanayi sitesi yolunda tek araçlı kaza: Erciş'te sürücü ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncirin altın tahtına 10 dakikada ulaşan genç şef birinci oldu

Otogar kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler

Virajda kontrolünü yitiren otomobil bariyere çarptı, arka koltuktaki yolcu yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı