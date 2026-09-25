New York'ta Fidan ve Arakçi görüşmesinde ikili gündem öne çıktı

New York'taki görüşme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel alandaki son gelişmelerin ele alındığı temaslar çerçevesinde gerçekleşti.

görüşmenin odak noktaları:

Taraflar ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve bölgeyi etkileyen güncel konuları değerlendirdi. BM yüksek düzeyli haftası ortamında yapılan görüşme, çok taraflı platformlarda görüş alışverişi ve diplomasi kanallarının işletilmesi açısından önem taşıyor.

diplomatik çıkarımlar:

Böylesi temaslar, doğrudan iletişim kanallarını güçlendirerek bölgesel istikrar ve uluslararası iş birliği çabalarına katkı sağlama potansiyeli taşıyor. New York'ta sürdürülen temaslar, iki ülke arasındaki diyalogun canlı tutulduğuna işaret ediyor ve çok taraflı gündemlerde koordinasyon imkanlarını artırıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ.