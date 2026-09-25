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New York'ta Fidan ve Arakçi görüşmesinde ikili gündem öne çıktı

BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta bir araya gelen Hakan Fidan ile Abbas Arakçi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:46

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

New York'ta Fidan ve Arakçi görüşmesinde ikili gündem öne çıktı

New York'taki görüşme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel alandaki son gelişmelerin ele alındığı temaslar çerçevesinde gerçekleşti.

görüşmenin odak noktaları:

Taraflar ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve bölgeyi etkileyen güncel konuları değerlendirdi. BM yüksek düzeyli haftası ortamında yapılan görüşme, çok taraflı platformlarda görüş alışverişi ve diplomasi kanallarının işletilmesi açısından önem taşıyor.

diplomatik çıkarımlar:

Böylesi temaslar, doğrudan iletişim kanallarını güçlendirerek bölgesel istikrar ve uluslararası iş birliği çabalarına katkı sağlama potansiyeli taşıyor. New York'ta sürdürülen temaslar, iki ülke arasındaki diyalogun canlı tutulduğuna işaret ediyor ve çok taraflı gündemlerde koordinasyon imkanlarını artırıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK’TA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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