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Malatya'dan Bratislava'ya gümüşle dönen genç güreşçi

Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, Bratislava'daki U-20 Grekoromen Dünya Şampiyonası'nda 72 kiloda ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Malatya'dan Bratislava'ya gümüşle dönen genç güreşçi

Malatya'dan Bratislava'ya gümüş madalya

Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda 72 kilogram kategorisinde mindere çıkarak turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

yazıcı'nın şampiyonadaki performansı:

Türkiye'yi temsil eden Yazıcı, 72 kilogramda rakipleri karşısında gösterdiği istikrarlı performansla finale kadar yükseldi. Finale kadar olan müsabakalarda sergilediği mücadele, onu kürsünün ikinci basamağına taşıdı ve sporcunun kariyerine uluslararası düzeyde önemli bir madalya daha eklenmiş oldu.

kutlama ve teşekkürler:

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada Yusuf Salih Yazıcı'yı tebrik ederken, başarının elde edilmesinde emeği geçen antrenörler, teknik ekip ve sporcunun yetişmesine katkı sunanlara teşekkür etti. Kurumun açıklamasında, bu tür uluslararası başarıların genç sporcular için hem motivasyon hem de örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Yazıcı'nın elde ettiği gümüş madalya, Malatya TOHM ve bölge spor camiasında sevinçle karşılandı; sporcu ve ekip için yeni hedeflerin, deneyimlerin ve gelişimin önünü açması bekleniyor.

DÜNYA MİNDERİNDE MALATYA’YA GÜMÜŞ GURURU

DÜNYA MİNDERİNDE MALATYA’YA GÜMÜŞ GURURU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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