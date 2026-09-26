Malatya'nın dört günü: asrın felaketi kitabıyla deprem bilinci

İmza günü ve katılımcılar:

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaşananları bir ailenin ve Malatya'nın ilk dört günündeki deneyimler üzerinden anlatan Cevdet Atalan'ın Asrın Felaketi, Ölüm Fayında Dört Gün adlı kitabı, Malatya Deniz Kitabevleri XL Tecde'de düzenlenen imza ve söyleşi programıyla okurlarla buluştu. Programa yazar Cevdet Atalan, MİAD Başkanı Rıdvan Budak ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Kitabın odağı ve yazarın mesajı:

Atalan, etkinlikte kitabın 6 Şubat depremlerinde sahada gördüklerini ve ailelerin ilk dört gündeki yaşanmışlıklarını temel aldığını anlattı. Kitap; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri, özellikle ilk 72 saat içinde uygulanması gerekenleri, sahada tespit ettiği eksiklikleri ve çözüm önerilerini içeriyor. Yazar, eserini kaleme alma amacını "6 Şubat'ta yaşanan büyük acıların tekrar yaşanmaması" olarak özetleyerek, eserin baştan sona okunmasının deprem bilinci oluşumuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Pratik bilgiler ve sahadan çıkarılan dersler:

Kitapta yer alan gözlemler, sorular ve cevaplar formatında aktarılan anekdotlarla destekleniyor; bu yaklaşımın, okurun sahadaki gerçekliği daha kolay kavramasına yardımcı olduğu belirtildi. Atalan, sahada karşılaştığı lojistik, iletişim ve barınma sorunlarına dikkat çekerek, benzer yayınların artırılmasının toplumun farkındalığını yükselteceğini söyledi.

Sivil toplumun sesi ve gelecek kuşaklara aktarım:

MİAD Başkanı Rıdvan Budak ise kitabın deprem bilincini artırma açısından önemli mesajlar taşıdığını ifade etti. Budak, Atalan'ın deprem anına dair kaydı soru-cevap şeklinde aktarmasının değerli olduğunu belirtti ve özellikle deprem çantası, dirençli binalar ve dirençli şehirler gibi somut konuların kitabta öne çıktığını vurguladı. 6 Şubat depremlerinin 11 ilde büyük acılara yol açtığını hatırlatan Budak, eserin gelecek nesillere yaşananları aktarmada önemli rol oynayacağını söyledi ve yazara teşekkür etti.

Program, Deniz Kitabevleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşti; etkinlik sonunda yazarın kitapları imzalaması ve okurlarla sohbet etmesiyle sona erdi. Organizasyona katkı sunanlara teşekkür edildi.

(SOL BAŞTAN) YAZAR CEVDET ATALAN, MALATYA İŞADAMLARI DERNEĞİ (MİAD) BAŞKANI RIDVAN BUDAK, KIZILAY MALATYA ŞUBE BAŞKANI SADİ ERGÜL