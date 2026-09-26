Çaydanlıktan sanata: çılgın çaydanlıklar Rize'de

Çılgın çaydanlıklar Çayeli'nde görücüye çıktı:

Rize'nin Çayeli ilçesinde hizmete giren Ahmet Mesut Yılmaz Sosyal Tesisleri, açılış etkinlikleri kapsamında Bursa'dan gelen ve 65 sanatçıya ait 65 eser içeren "Çılgın Çaydanlıklar" sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, Akeramos Sanat Merkezi'nin 10. kuruluş yılı projesi olarak bölgeye taşındı.

Bir araya getirilen eserlerde çaydanlık formu, işlevsellikten koparılarak heykelsi bir dile dönüştürüldü. Küratörlüğünü ve öncülüğünü yapan emekli öğretim görevlisi ve seramik sanatçısı Aysun Çölbayır Diniz, koleksiyonun hem atölye çalışmalarını hem de uluslararası tanınırlığa sahip sanatçıların yapıtlarını içerdiğini belirtti.

Projenin amacı ve yaklaşımı:

Aysun Çölbayır Diniz, projenin yıllardır planlanan bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Bu proje yıllardır oluşturmaya çalıştığımız bir projeydi. Bursa’dan eserlerimizi getirdik. Bu sergide pek çok öğrencimizin çalışmasıyla birlikte, dünyaca ünlü bilinen seramik sanatçılarının çalışmaları da var" dedi. Diniz, eserlerin işlevsel olmadığını; çaydanlık formundan yola çıkıp insanlara sürpriz ve neşe vermeyi hedefleyen heykel formları olduğunu ifade etti.

Ziyaretçi ve sanatçı görüşleri:

Açılışın ardından sergiyi gezen sanatçılar ve ziyaretçiler eserleri ilham verici buldu. Çayeli Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi ve Çayeli Belediyesi Kültür Sokağı sanatçısı Bilgenur Güngör, "Muhteşem bir sergi, hepsi hayranlık uyandırıyor!" diyerek çalışmalardan etkilendiğini, özellikle taka formundaki eserin dikkat çektiğini söyledi.

Vatandaşlardan Osman Yetimoğlu ise yöresel ögeler taşıyan eserlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Birbirinden güzel pek çok çeşit var, yapanların ellerine sağlık. Özellikle Gizem Demirci’nin eseri başta olmak üzere yöresel esintiler taşıyan heykeller çok başarılı olmuş" ifadelerini kullandı. Yetimoğlu, Rizelilerin çayla sanatın bu buluşmasından memnun olduğunu, eserlerin sanat objesi oldukları için sadece uzaktan bakabildiklerini ekledi.

Sergi, 1 hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak ve bölgedeki kültür-sanat yaşamına farklı bir renk katması bekleniyor.

Çayın başkentinde sıra dışı 'Çılgın Çaydanlıklar' sergisi