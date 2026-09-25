Kars'ta okul çevresi ve servis denetimlerinde güvenlik seferberliği

Kars Emniyetinden eğitim alanında önleyici denetimler:

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ile öğrenci servis araçlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ile birlikte hız kazanırken, kamu düzeni ve öğrenci güvenliğinin korunması ilk hedef olarak belirlendi.

Okul çevrelerinde yapılan kontroller:

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul bahçeleri, giriş-çıkış güzergâhları ve çevre düzenlemelerini gözden geçirerek öğrencilerin yoğun olduğu saatlerde alınan güvenlik tedbirlerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde, okul çevresinde öğrenci huzurunu ve güvenliğini tehdit edebilecek durumlara karşı önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi sağlandı.

Servis araçlarında trafik denetimleri:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise öğrencilere ait ulaşımın güvenliğini sağlamak üzere servis araçları üzerinde incelemeler yaptı. Servislerin trafik kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, "Öğrenci servisleri tek tek kontrol edildi" ifadesinde belirtildiği üzere her araçta gerekli kontrollerin uygulandığı vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, bu denetimlerin sadece yılın başlangıcında gerçekleştirilen bir uygulama olmadığını; aksine eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek bir programın parçası olduğunu belirtti. Bu çerçevede ekiplerin okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerinin düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

KARS’TA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİSLERDE SIKI DENETİM(KARS-İHA)