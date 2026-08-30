Dolar 48,2374 +0,49%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.025,27 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Manavgat'ta dağlık alanda çıkan yangına yoğun hava ve kara müdahalesi

Manavgat'ta Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınında öğlen çıkan orman yangınına 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz ve 350 personelle müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 19:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta dağlık alanda çıkan yangına yoğun hava ve kara müdahalesi

Manavgat'ta söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında öğlen saatlerinde dağlık arazide başlayan orman yangınına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, duman zaman zaman kilometrelerce uzaklıktan da görüldü.

Seferber edilen kaynaklar:

Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak ve 15 helikopter ile havadan; 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel ile karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve askeri helikopterler de destek veriyor.

Müdahale zorlukları ve öncelikler:

Yangının çıktığı alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan erişim güçleşiyor; bu nedenle havadan yapılan müdahaleler ön plana çıktı. Ekipler öncelikli olarak can güvenliğinin sağlanması ve yangının yerleşim alanlarına sıçramasının engellenmesine odaklanıyor. Söndürme çalışmaları, arazinin yapısına göre koordineli şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer ve sahadaki ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürekli devam ettiğini, ihtiyaç halinde destek birimlerinin takviye edileceğini bildiriyor.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİ BEŞKONAK KÖPRÜLÜ KANYONU YAKINLARINDA ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİ BEŞKONAK KÖPRÜLÜ KANYONU YAKINLARINDA ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN HAVADAN VE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Operasyonla ortaya çıktı: maçta karaborsa bilet satan şahıs tutuklandı
images

Batman'da sauna yangını can aldı: iki kişi yaşamını yitirdi, dokuz kişi yaraland...
images

Bakırköy'de güzellik merkezinde mahrem görüntü soruşturmasında üçüncü tutuklama
images

Suruç'ta araç devrildi: aynı aileden dokuz kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafertepeçalköy'de Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel gösteri

Batman'da sauna yangını can aldı: iki kişi yaşamını yitirdi, dokuz kişi yaralandı

Bakırköy'de güzellik merkezinde mahrem görüntü soruşturmasında üçüncü tutuklama

Anzer yaylası'nda ağustos sürprizi: aniden bastıran dolu yaylayı beyaza bürüdü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor