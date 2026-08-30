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Anzer yaylası'nda ağustos sürprizi: aniden bastıran dolu yaylayı beyaza bürüdü

Rize İkizdere'ye bağlı 2 bin 100 rakımlı Anzer Yaylası'nda öğle saatlerinde bastıran dolu yaylayı beyaza çevirdi; kovanlar ve bitki örtüsü kontrolde.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Anzer yaylası'nda ağustos sürprizi: aniden bastıran dolu yaylayı beyaza bürüdü

Anzer Yaylası'nda dolu sürprizi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı, coğrafi işaretli meşhur Anzer balı üretiminin yapıldığı Anzer Yaylası (Ballıköy)'de öğle saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Yaklaşık 2 bin 100 rakımda başlayan yağış, kısa sürede yaylayı beyaza bürüdü.

Yayla ve üretim açısından etkileri:

Ağustos ayında görülen dolu, yayla sakinleri ve ziyaretçiler arasında şaşkınlık yarattı. Yağışın kovanlar ve yayladaki bitki örtüsü üzerindeki etkisine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Görüntüler ve halkın tepkisi:

Yayla sakinleri ile turistler, dolu anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kısa süreli ama yoğun yağışın ardından oluşan beyaz örtü, bölgedeki görüntüleri anlık olarak kayıt altına aldı.

DÜNYACA ÜNLÜ ANZER BALININ ÜRETİLDİĞİ RİZE&#039;NİN İKİZDERE İLÇESİNE BAĞLI ANZER YAYLASI&#039;NDA ETKİLİ...

DÜNYACA ÜNLÜ ANZER BALININ ÜRETİLDİĞİ RİZE'NİN İKİZDERE İLÇESİNE BAĞLI ANZER YAYLASI'NDA ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, YAYLA SAKİNLERİNİ VE ZİYARETÇİLERİ ŞAŞIRTTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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