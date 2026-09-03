Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tur otobüsüne çarptı

Kaza anı ve yerleşim:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde gerçekleşen kazada, iddialara göre Titreyengöl istikametine seyir halinde olan Hasan D. yönetimindeki 07 CIB 544 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yolu karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Yaşar D. idaresindeki 07 CKU 598 plakalı tur otobüsünün tamponuna çarpan otomobil hasar gördü.

Müdahale ve yaralı durumu:

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan D.'ye olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililer inceleme yürütüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YOLUNDA KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİLİN TUR OTOBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.