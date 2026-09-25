Manavgat'ta üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Çolaklı Kamp kavşağında bugün saat 17.30 sıralarında üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda tur minibüsü, otomobil ve kamyonet çarpıştı; kaza sonucunda minibüs refüjdeki sinyalizasyon direği ve trafik tabelalarını devirdi, refüje ters döndü ve çevrede ciddi maddi hasar oluştu.

Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kavşağa geliş şekli, diğer araçlarla temas anı ve ardından meydana gelen yıkım saniye saniye görülüyor. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda ambulans ile jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

yaralananlar ve tedavi süreci:

Kazada aralarında turistlerin de bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında otomobil sürücüsü Erdal A., tur minibüsü sürücüsü Mehmet F. Ö. ile Egemen C. ve minibüste bulunan çek ve ukraynalı turistler Jirina K., Martina M., Filip B., Ilona F., Marija F., Jana R., Seniia H., Yaroslav H., Oksana A., Marta K., Oleksandr A. ve Ilinana B. yer alıyor.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor; yetkililer, hastanede tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kazayı hafif atlatan 2 yaralı ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

sürücü anlatımı ve kaza gerekçesi:

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü Seyhan K. kaza anını anlattı: "Yeşil ışığın yanmasından 3,4 saniye sonra hareket ettim. Sağımda otomobil bulunuyordu. Ben hızla gelen minibüsü görünce kırmızı ışıkta duramayacağını anlayarak frene bastım. Benim tamponuma çarptıktan sonra minibüsü fark etmeyen otomobile yandan çarptı ve devrildi. Çok hızlıydı."

incelenme ve trafik çalışmaları:

Olay yerinde ekipler görüntüleri inceleyip delil toplama ve kaza sebebini netleştirme çalışması yürütüyor. Kazayla ilgili soruşturmayı Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri koordine ediyor; güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri dikkate alınarak trafik akışını etkileyen unsurlar değerlendirilecek.

Yetkililer, sürücülere kavşaklarda dikkatli olmaları, hız kontrolü ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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