Dolar 48,9605 +0,02%
Euro 55,8190 +0,26%
Bist 12.931,27 +0,33%
Altın Gram 6.785,53 +0,30%
EUR/USD 1,1396 +0,14%
Brent Petrol 99,42 -0,80%
--°

Manavgat'ta üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

Antalya-Manavgat D-400'de tur minibüsü, otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada aralarında turistlerin de olduğu 15 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Çolaklı Kamp kavşağında bugün saat 17.30 sıralarında üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda tur minibüsü, otomobil ve kamyonet çarpıştı; kaza sonucunda minibüs refüjdeki sinyalizasyon direği ve trafik tabelalarını devirdi, refüje ters döndü ve çevrede ciddi maddi hasar oluştu.

Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kavşağa geliş şekli, diğer araçlarla temas anı ve ardından meydana gelen yıkım saniye saniye görülüyor. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda ambulans ile jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

yaralananlar ve tedavi süreci:

Kazada aralarında turistlerin de bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında otomobil sürücüsü Erdal A., tur minibüsü sürücüsü Mehmet F. Ö. ile Egemen C. ve minibüste bulunan çek ve ukraynalı turistler Jirina K., Martina M., Filip B., Ilona F., Marija F., Jana R., Seniia H., Yaroslav H., Oksana A., Marta K., Oleksandr A. ve Ilinana B. yer alıyor.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor; yetkililer, hastanede tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kazayı hafif atlatan 2 yaralı ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

sürücü anlatımı ve kaza gerekçesi:

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü Seyhan K. kaza anını anlattı: "Yeşil ışığın yanmasından 3,4 saniye sonra hareket ettim. Sağımda otomobil bulunuyordu. Ben hızla gelen minibüsü görünce kırmızı ışıkta duramayacağını anlayarak frene bastım. Benim tamponuma çarptıktan sonra minibüsü fark etmeyen otomobile yandan çarptı ve devrildi. Çok hızlıydı."

incelenme ve trafik çalışmaları:

Olay yerinde ekipler görüntüleri inceleyip delil toplama ve kaza sebebini netleştirme çalışması yürütüyor. Kazayla ilgili soruşturmayı Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri koordine ediyor; güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri dikkate alınarak trafik akışını etkileyen unsurlar değerlendirilecek.

Yetkililer, sürücülere kavşaklarda dikkatli olmaları, hız kontrolü ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Antalya&#039;da tur minibüsü, kamyonet ve otomobil böyle çarpıştı: 15 yaralı

Antalya'da tur minibüsü, kamyonet ve otomobil böyle çarpıştı: 15 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da üçüncü kattan düşen genç kız hastanede tedavi altında
images

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Büyükçekmece'de gece çatışması: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
images

Amasya'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğüt koylarında ortak temizlik: 125 torba ve yaklaşık bir ton atık toplandı

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kandıra'da yeni buluşma: Saygınlar Kulübü kısa sürede açılıyor

Çay molasında bahçede karşılaştığı yavru yılanı eline alıp sevgiyle okşadı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı