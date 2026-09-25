Kozan’da ders giriş çıkışlarında sıkı güvenlik: motosikletler şase numarasına kadar inceleniyor

Kozan’da okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri yoğunlaştı

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere okul önleri ve çevresinde uygulamaları sıklaştırdı.

Denetimlerin kapsamı:

Polis ekipleri, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde ve çevresinde devriye görevini yoğunlaştırdı. Uygulamalarda öncelik, şüpheli araç ve motosikletlerin tek tek kontrol edilmesine verildi. Sürücülerin kimlik ve araç bilgileri sorgulanırken, tescilsiz veya trafik kurallarına aykırı olduğu belirlenen araçlar hakkında işlem yapılıyor.

Denetimlerde dikkat çeken uygulamalardan biri motosiklet kontrolleri oldu. Ekipler, motosikletlerin kayıt ve durumlarını tespit etmek amacıyla şase numarası dahil ayrıntılı inceleme gerçekleştiriyor; eksik evrak veya usulsüz durum tespit edildiğinde ilgili prosedür işletiliyor.

Vatandaşın beklentisi:

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirten veliler ve mahalle sakinleri, özellikle ders giriş ve çıkış saatlerinde polisin varlığının huzur verdiğini söyledi. Vatandaşlar, alınan güvenlik önlemlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca aynı kararlılıkla sürdürülmesini talep etti.

Yetkililer, uygulamaların amacının öğrencilerin güvenli ve kesintisiz eğitim almasını sağlamak olduğunu vurguluyor ve denetimlerin okul çevresinde asayiş ile trafik düzenini korumaya yönelik olarak devam edeceğini bildiriyor.

POLİS EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİNDE OKUL ÖNLERİNDE VE ÇEVRESİNDE DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRIRKEN, ŞÜPHELİ ARAÇ VE MOTOSİKLETLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR. DENETİMLER HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ.