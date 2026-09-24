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manisa'da çocuklara sanat ve eğitimle dolu yeni dönem

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 20 ÇKSM'sinde 4-12 yaş arası çocuklar için yeni dönem 28 Eylül'de başlıyor; kayıtlar yüz yüze ve online yapılabiliyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Ayşe Şen

manisa'da çocuklara sanat ve eğitimle dolu yeni dönem

Manisa'da çocuklara sanat ve eğitim fırsatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hizmet veren 20 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi (ÇKSM)'nde yeni dönem heyecanı yaşanıyor. 4-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitimlerin yer aldığı merkezlerde kursların 28 Eylül'de başlaması planlanıyor.

Kayıt ve başvuru seçenekleri:

Kayıt işlemleri merkezlere yüz yüze başvurularla yapılabildiği gibi, online kayıt imkânı da sunuluyor. Başvurular, ilanın duyurulduğu resmi adres cksm.manisa.bel.tr üzerinden veya tercih edilen ÇKSM'lere doğrudan başvuru yapılarak tamamlanabiliyor.

Program içeriği ve eğitim hedefleri:

ÇKSM'lerde çocukların sosyal, fiziksel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak üzere uzman eğitmenler eşliğinde programlar uygulanıyor. Eğitimlerde dil eğitimi ile birlikte matematik ve Türkçe gibi temel dersler yer alıyor; ayrıca dans, enstrüman eğitimi ve benzeri sanatsal çalışmalar ile çeşitli spor faaliyetleri düzenleniyor.

Beklenen kazanımlar:

Programların amacı çocukların farklı alanları keşfetmelerini, sosyal becerilerini güçlendirmelerini ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlamak. Manisa genelindeki 20 merkezde sunulan bu çok yönlü eğitimler, ailelere erişilebilir bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 20 ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE (ÇKSM) YENİ DÖNEM KAYITLARI...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 20 ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE (ÇKSM) YENİ DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYOR. 4-12 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİMLERİN VERİLDİĞİ MERKEZLERDE KURSLAR 28 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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