Çivril'de okul yolunda güvenlik: jandarma taşıma noktalarında denetimde

çalışmanın odağı:

Denizli’nin Çivril ilçesinde eğitim-öğretim dönemiyle birlikte öğrenci güvenliğini sağlama çalışmaları öncelik kazandı. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen uygulamalarda, Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu liderliğindeki ekipler okul çevreleri ve öğrenci taşıma hatlarında denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Işıklı Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda; Işıklı İlkokulu ve Işıklı Ortaokulu yönetimi, Işıklı Karakol Komutanı J.Üçvş. İbrahim Poslu ile taşıma şoförleri bir araya gelerek taşıma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar gözden geçirildi. Toplantı, hem servislerle ilgili uygulamaların hem de okul giriş-çıkışlarındaki güvenliğin güçlendirilmesini hedefliyor.

taşımalı eğitim ayrıntıları:

Çivril genelinde taşımalı eğitim sistemi kapsamında öğrenciler 126 farklı noktadan alınarak 29 taşıma merkezine ulaştırılıyor. Öğrenciler ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanırken eğitim süreçlerinde ücretsiz öğle yemeği imkânı da sağlanıyor. Bu düzenlemeler, özellikle kırsal alanlarda eğitim hizmetlerine erişimin sürekliliği ve güvenliğinin korunmasına katkı sunuyor.

yerel koordinasyon ve teşekkürler:

Çalışmaların saha düzeyindeki koordinasyonu ve taşıma güvenliğine ilişkin alınan tedbirler okul yönetimleri ve jandarma arasında eşgüdümlü sürdürülüyor. Işıklı İlkokulu ve Işıklı Ortaokulu Müdürü Rüstem Kurt toplantı sonrası katılımcılara teşekkür ederek, "Işıklı Karakol Komutanımız J.Üçvş. İbrahim Poslu ile birlikte taşıma toplantımızı yaptık. Komutanımıza ve taşıma şoförlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çivril İlçe Jandarma Komutanımız Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu’ya, ilçemizde öğrencilerimizin ve okullarımızın güvenliğinin sağlanması noktasında gösterdiği hassasiyet ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Jandarma ekiplerinin denetimleri ve yapılan bilgilendirme toplantıları, öğrenci ulaşımında güvenlik standartlarının yerinde uygulanmasını amaçlıyor. Yetkililer, eğitim-öğretim süresince alınan önlemlerin devam edeceğini ve gerekli kontrollerin sürdürüleceğini belirtiyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMI VE EĞİTİM ORTAMLARININ GÜVENLİĞİ İÇİN JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. IŞIKLI MAHALLESİ’NDE TAŞIMA ŞOFÖRLERİYLE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.ÇİVRİL’DE EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. ÇİVRİL İLÇE JANDARMA KOMUTANI JANDARMA YÜZBAŞI OKAY CANSU’NUN KOORDİNASYONUNDA İLÇEDEKİ OKULLARIN ÇEVRESİNDE VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİNE DİKKAT EDİLİYOR.