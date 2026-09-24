Tatbikatla başlayan hazırlık gerçek depremle denk geldi

tatbikatın yapıldığı etkinlik ve katılımcılar:

Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yenişehir Parkı'nda düzenlenen Dicle’den Akan Bilim Şenliği, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve eğitim etkinliklerinin yanı sıra alanda bir deprem simulasyonu yapıldı.

Etkinlikte öğrencilerle birlikte Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve çok sayıda öğretmen hazır bulundu. AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın 'depremi başlatıyoruz' anonsunun ardından katılımcılar çök-kapan talimatına uygun şekilde hareket etti.

gerçek deprem ve tatbikatın tesadüfî çakışması:

Tatbikattan yaklaşık 25 dakika sonra, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır'da da hissedilen sarsıntıda herhangi bir olumsuz durum olmadığı bildirildi.

Bu gelişme, eğitim amaçlı hazırlıkların gerçek bir sarsıntıyla zamansal olarak çakıştığı nadir bir örnek oldu. Uzmanların sıklıkla vurguladığı gibi, düzenli tatbikatlar bilinç düzeyini ve müdahale hızını artırıyor.

DİYARBAKIR'DA, "DİCLE'DEN AKAN BİLİM ŞENLİĞİ"NDE DÜZENLENEN DEPREM SİMİLASYONUNDA 'DEPREMİ BAŞLATIYORUZ' DENİLDİ, YAKLAŞIK 25 DAKİKA SONRA DEPREME YAKALANDILAR.