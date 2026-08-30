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Mardin'de 30 Ağustos coşkusu: tören, çelenk ve madalya töreni

Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı törenle kutlandı; Vali Tuncay Akkoyun çelenk sundu, tören gerçekleştirildi ve öğrencilere madalya verildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mardin'de 30 Ağustos coşkusu: tören, çelenk ve madalya töreni

Mardin'de 30 Ağustos törenleri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Mardin'de düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. İl protokolünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, halkın yoğun ilgisiyle sürdü.

Törenin akışı:

Program, Vali Tuncay Akkoyun'un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da katılımcılara iletildi. Kabul töreni, Vali Akkoyun'un ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda sürdü.

Katılımcılar ve ödüllendirme:

Törene, Vali Tuncay Akkoyun ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında spor dallarında dereceye giren öğrencilere Vali Akkoyun tarafından madalya takıldı ve kupalar teslim edildi.

Kabul töreninin tamamlanmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi.

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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