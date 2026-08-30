Ağrı’da anıt önünde başlayan 30 Ağustos coşkusu şehir genelinde sürdü

Ağrı’da 30 Ağustos törenleri

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı kentte düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Abide Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı ve resmi programlar sırasıyla sürdü.

abide meydanı’nda törenin akışı:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılarla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin bu bölümü, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle tamamlandı ve meydandaki katılımcılar etkinlikleri izledi.

valilik töreni ve halk programları:

Kutlama programı, devamında Ağrı Valiliği’nde düzenlenen tebrikleşme töreniyle sürdü. Törene Vali Önder Bozkurt başta olmak üzere il protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı; protokol temsilcileri vatandaşların ve katılımcıların bayramını kutladı.

Programın diğer bölümlerinde Ağrı Adalet Sarayı önünde sürdürülen etkinliklerde halk oyunları gösterileri yapıldı. Günün son bölümünde ise askeri birliklerin geçit töreni yer aldı ve kutlama töreni bu geçidin ardından sona erdi.

AĞRI’DA BÜYÜK TAARRUZ’UN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI