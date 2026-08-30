Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Ağrı’da anıt önünde başlayan 30 Ağustos coşkusu şehir genelinde sürdü

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı Abide Meydanı’nda çelenk sunumu, Valilik tebrikleşmesi, halk oyunları ve askeri geçitle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:29

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Ağrı’da anıt önünde başlayan 30 Ağustos coşkusu şehir genelinde sürdü

Ağrı’da 30 Ağustos törenleri

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı kentte düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Abide Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı ve resmi programlar sırasıyla sürdü.

abide meydanı’nda törenin akışı:

Çelenk sunumunun ardından katılımcılarla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin bu bölümü, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle tamamlandı ve meydandaki katılımcılar etkinlikleri izledi.

valilik töreni ve halk programları:

Kutlama programı, devamında Ağrı Valiliği’nde düzenlenen tebrikleşme töreniyle sürdü. Törene Vali Önder Bozkurt başta olmak üzere il protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı; protokol temsilcileri vatandaşların ve katılımcıların bayramını kutladı.

Programın diğer bölümlerinde Ağrı Adalet Sarayı önünde sürdürülen etkinliklerde halk oyunları gösterileri yapıldı. Günün son bölümünde ise askeri birliklerin geçit töreni yer aldı ve kutlama töreni bu geçidin ardından sona erdi.

AĞRI’DA BÜYÜK TAARRUZ’UN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

AĞRI’DA BÜYÜK TAARRUZ’UN 104’ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gümüşhane'de zaferin 104. yılı anıta çelenk ve valilik resepsiyonuyla anıldı
images

Kırklareli'nde zafer coşkusu: Atatürk anıtı önünde 104. yıl kutlaması
images

Bozdoğan'da 30 Ağustos törenleri şehitler için dua ve anma programıyla gerçekleş...
images

Sındırgı’da birlik ve saygı: 30 ağustos coşkuyla kutlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van'da 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar parkları ve sahil hattını vurdu

Beyköy'ün toprakları suyla buluştu: 182 dekarlık alan yeniden üretime açıldı

Kırklareli'nde zafer coşkusu: Atatürk anıtı önünde 104. yıl kutlaması

Karadeniz Ereğli'de 30 ağustos coşkusu Devrim Bulvarı'nda yaşandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor