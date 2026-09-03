Marmaris'te denizde yardım çağrısı: Sahil Güvenlik iki kişiyi kıyıya taşıdı

Marmaris açıklarında kurtarma operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, iki ayrı gezi teknesinden gelen yardım çağrıları üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan müdahalede 2 kişi denizden tahliye edilerek kıyıya ulaştırıldı.

Olayın gelişimi:

Marmaris'in Yeşil Deniz mevkisinde seyreden bir gezi teknesinden denize giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirirken, ayrı bir gezi teknesinde ise bir yolcu rahatsızlandı. Her iki durumda da tekne personeli yardım çağrısı yaptı ve Sahil Güvenlik ekipleri hızlıca müdahale etti.

Müdahale ve sağlık teslimatı:

Ekipler, müdahale sonrası her iki kişiyi botlara alarak kıyıya taşıdı. Tahliye edilen vatandaşlar, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi ve olay yerindeki yardım süreci sonlandırıldı.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN İKİ AYRI GEZİ TEKNESİNDEN 2 KİŞİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ.