Marmaris'te yakalandılar: aranan iki şüpheli yurt dışına kaçma hazırlığında

Marmaris'te iki şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun bölgesinde yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığı içinde oldukları belirlendi.

operasyon ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelilerin bulunduğu yer tespit edildi. Ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir operasyonla şüphelileri Bozburun bölgesinde yakaladı ve gözaltına aldı.

soruşturmanın kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin, yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler devam ediyor.

HİLMİ TUNA KURİŞ (ORTADA) VE ERHAN YILMAZ (SAĞDA) BOZBURUN BÖLGESİNDE YAKALANDI.