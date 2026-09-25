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Masak'ın EMİS'ine sızma iddiası: 22 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK’ın EMİS sistemine yönelik casusluk soruşturmasında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve operasyon ayrıntılarını paylaştı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Masak'ın EMİS'ine sızma iddiası: 22 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Operasyonun seyri:

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli ve Ankara’ya da yayılan eş zamanlı operasyonda, MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ile ilgili yürütülen "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturmasında toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Teknik bulgular:

Soruşturmada EMİS üzerinde yetkisiz işlemler tespit edildi. İncelemeler, sistemdeki Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi (PEP) koruma mekanizmasının devre dışı bırakıldığını ve bunun sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların yapıldığının belirlendiğini gösterdi. Ayrıca sistem kayıtlarında bütünlüğe ilişkin şüpheli durumlar ve bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine dair teknik bulgular ile yönetici işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi.

Şirket ilişkileri ve dönem bulguları:

İncelemede, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği ve bu şirket ile MRD A.Ş. ile 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu bildirildi. Soruşturmada ayrıca 2012-2018 döneminde MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair tespitlere ulaşıldı.

Şüpheliler, el koyma ve sonraki adımlar:

Soruşturma kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 5’i yakalanarak gözaltına alındı, yurt dışında olduğu belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ayrıca mahkeme kararıyla AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.ye el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı yapan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağı aktarıldı.

Resmi değerlendirme ve hukuki süreç:

Gürlek paylaşımında, devlet kurumlarına sızmaya ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür eden Gürlek, millî güvenliği hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına yönelik hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

Resmî açıklamalar soruşturmanın ve operasyonun teknik ve idari yönlerine odaklanırken, ilerleyen aşamalarda adli süreçteki gelişmelerin ve mahkeme işlemlerinin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Bakan Gürlek: &quot;Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk...

Bakan Gürlek: "Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecek"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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