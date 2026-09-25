New York'ta BM öncesi netanyahu karşıtı gösterilerde 103 kişi gözaltına alındı

gösterinin gelişimi:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York sokaklarında toplanan göstericiler, BM Genel Merkezi'ne doğru yürüdü. Gösteriyi organize edenler, İsrail'in Gazzeye yönelik eylemleriyle ilgili hesap sorulmasını ve ABDnin askeri desteğinin sonlandırılmasını talep etti.

Kalabalık, kentin merkezi güzergahlarında ses getiren sloganlar ve pankartlarla ilerlerken, güvenlik güçleri olay yerinde yoğun önlem aldı. Görgü tanıkları ve medya görüntüleri, gösterinin birçok noktada trafiği ve yaya akışını etkilediğini gösterdi.

gözaltılar ve açıklamalar:

New York Polis Departmanı (NYPD), göstericilerin "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle toplam 103 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Emmy adaylı yapımlardan tanınan oyuncu Hannah Einbinder yer aldı.

Ayrıca gözaltına alınan isimler arasında Demokrat Parti'den kongre adayı Darializa Avila Chevalier ve New York Şehir Meclisi üyesi Chi Osse de bulunuyor. Yetkililer, soruşturmaların sürdüğünü ve gözaltılarla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Olay, BM Genel Kurulu çevresindeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, gösterinin nedenleri ve polis müdahalesinin şekli kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Hem protestocuları düzenlemek isteyen grupların talepleri hem de polis uygulamalarının hukuki boyutları tartışılmaya devam edecek.

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'NUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU KONUŞMASI ÖNCESİNDE NEW YORK'TA DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE ARALARINDA OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU SUSAN SARANDON VE EMMY ÖDÜLLÜ HACKS DİZİSİ OYUNCUSU HANNAH EİNBİNDER'IN DA BULUNDUĞU 103 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.