Dolar 48,9605 +0,02%
Euro 55,8190 +0,26%
Bist 12.931,27 +0,33%
Altın Gram 6.785,53 +0,30%
EUR/USD 1,1396 +0,14%
Brent Petrol 99,42 -0,80%
--°

New York'ta BM öncesi netanyahu karşıtı gösterilerde 103 kişi gözaltına alındı

New York'ta Netanyahu'nun BM konuşması öncesi düzenlenen protestolarda 103 kişi gözaltına alındı; aralarında Susan Sarandon ve Hannah Einbinder de vardı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

New York'ta BM öncesi netanyahu karşıtı gösterilerde 103 kişi gözaltına alındı

gösterinin gelişimi:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York sokaklarında toplanan göstericiler, BM Genel Merkezi'ne doğru yürüdü. Gösteriyi organize edenler, İsrail'in Gazzeye yönelik eylemleriyle ilgili hesap sorulmasını ve ABDnin askeri desteğinin sonlandırılmasını talep etti.

Kalabalık, kentin merkezi güzergahlarında ses getiren sloganlar ve pankartlarla ilerlerken, güvenlik güçleri olay yerinde yoğun önlem aldı. Görgü tanıkları ve medya görüntüleri, gösterinin birçok noktada trafiği ve yaya akışını etkilediğini gösterdi.

gözaltılar ve açıklamalar:

New York Polis Departmanı (NYPD), göstericilerin "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle toplam 103 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Emmy adaylı yapımlardan tanınan oyuncu Hannah Einbinder yer aldı.

Ayrıca gözaltına alınan isimler arasında Demokrat Parti'den kongre adayı Darializa Avila Chevalier ve New York Şehir Meclisi üyesi Chi Osse de bulunuyor. Yetkililer, soruşturmaların sürdüğünü ve gözaltılarla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Olay, BM Genel Kurulu çevresindeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, gösterinin nedenleri ve polis müdahalesinin şekli kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Hem protestocuları düzenlemek isteyen grupların talepleri hem de polis uygulamalarının hukuki boyutları tartışılmaya devam edecek.

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU&#039;NUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU KONUŞMASI ÖNCESİNDE...

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'NUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU KONUŞMASI ÖNCESİNDE NEW YORK'TA DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE ARALARINDA OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU SUSAN SARANDON VE EMMY ÖDÜLLÜ HACKS DİZİSİ OYUNCUSU HANNAH EİNBİNDER'IN DA BULUNDUĞU 103 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da üçüncü kattan düşen genç kız hastanede tedavi altında
images

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Büyükçekmece'de gece çatışması: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
images

Amasya'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğüt koylarında ortak temizlik: 125 torba ve yaklaşık bir ton atık toplandı

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kandıra'da yeni buluşma: Saygınlar Kulübü kısa sürede açılıyor

Çay molasında bahçede karşılaştığı yavru yılanı eline alıp sevgiyle okşadı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı