Kestel'de kadın merkezi KAGEM ücretsiz kurslarla açılıyor

KAGEM ilçede ilk kez hizmete başladı

Kestel Belediyesi, ilçede kadınların sosyal yaşama ve üretime katılımını artırmayı hedefleyen yeni bir merkez olan Kadın, Aile ve Çocuk Gelişim Merkezi (KAGEM)'i hizmete açtı. Esentepe Kapalı Pazar Alanı altında konumlanan merkez, ilk dönemde ücretsiz kurslarla Kestelli kadınların yeni buluşma noktası olacak.

Eğitim programları ve başvurular:

KAGEM bünyesinde açılacak ilk eğitim döneminde tel kırma, tezhip, el sanatları, moda tasarım-dikiş ve moda tasarım-giyim kursları düzenlenecek. Kurslar ücretsiz olup 14 yaş ve üzeri katılımcılara açık. Başvuruların son tarihi ise 10 Ekim olarak açıklandı. Merkez, hem hobi hem de mesleki beceri geliştirme odaklı eğitimlerle üretime katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Merkezin hedefleri ve belediye açıklaması:

Kestel Belediyesi'nin çalışmasıyla KAGEM, kadınların yeteneklerini keşfedebileceği, yeni beceriler kazanabileceği ve üretimin içinde daha fazla yer alabileceği bir sosyal alan olarak planlandı. Proje, ilçede kadınlara yönelik hizmet altyapısını genişletmeyi hedefliyor.

"Kadınlarımızın ürettiği, öğrendiği, kendini geliştirdiği ve hayatın her alanında daha güçlü yer aldığı bir Kestel istiyoruz. KAGEM’i bu anlayışla ilçemize kazandırıyoruz. İlk kurslarımızla başlıyoruz. Ancak burası zaman içerisinde çok daha geniş çalışmaların merkezi olacak. Kestel’e değer katacak KAGEM’imiz hayırlı olsun" — Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol.

Merkez, yalnızca kursların verildiği bir nokta olmanın ötesinde; kadın, aile ve çocuk odaklı etkinliklerin, dayanışma ağlarının ve üretkenliğin destekleneceği bir buluşma merkezi olarak kurgulanıyor. Yerel yönetimin bu hamlesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik atılan somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

KESTEL BELEDİYESİ, KADINLARIN SOSYAL HAYATA VE ÜRETİME DAHA GÜÇLÜ KATILIMINI DESTEKLEYECEK YENİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYOR. İLÇEDE İLK KEZ HİZMET VERECEK KADIN, AİLE VE ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ (KAGEM), KADINLARA ÖZEL ÜCRETSİZ KURSLARLA KAPILARINI AÇIYOR.