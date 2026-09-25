Dolar 48,9622 +0,02%
Euro 55,7923 +0,22%
Bist 12.919,33 +0,24%
Altın Gram 6.789,71 +0,35%
EUR/USD 1,1391 +0,09%
Brent Petrol 99,44 -0,78%
--°

Kestel'de kadın merkezi KAGEM ücretsiz kurslarla açılıyor

Kestel Belediyesi, Esentepe Kapalı Pazar Alanı altında açılan KAGEM ile kadınlara ücretsiz kurslar sunuyor; başvurular 10 Ekim'e kadar.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kestel'de kadın merkezi KAGEM ücretsiz kurslarla açılıyor

KAGEM ilçede ilk kez hizmete başladı

Kestel Belediyesi, ilçede kadınların sosyal yaşama ve üretime katılımını artırmayı hedefleyen yeni bir merkez olan Kadın, Aile ve Çocuk Gelişim Merkezi (KAGEM)'i hizmete açtı. Esentepe Kapalı Pazar Alanı altında konumlanan merkez, ilk dönemde ücretsiz kurslarla Kestelli kadınların yeni buluşma noktası olacak.

Eğitim programları ve başvurular:

KAGEM bünyesinde açılacak ilk eğitim döneminde tel kırma, tezhip, el sanatları, moda tasarım-dikiş ve moda tasarım-giyim kursları düzenlenecek. Kurslar ücretsiz olup 14 yaş ve üzeri katılımcılara açık. Başvuruların son tarihi ise 10 Ekim olarak açıklandı. Merkez, hem hobi hem de mesleki beceri geliştirme odaklı eğitimlerle üretime katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Merkezin hedefleri ve belediye açıklaması:

Kestel Belediyesi'nin çalışmasıyla KAGEM, kadınların yeteneklerini keşfedebileceği, yeni beceriler kazanabileceği ve üretimin içinde daha fazla yer alabileceği bir sosyal alan olarak planlandı. Proje, ilçede kadınlara yönelik hizmet altyapısını genişletmeyi hedefliyor.

"Kadınlarımızın ürettiği, öğrendiği, kendini geliştirdiği ve hayatın her alanında daha güçlü yer aldığı bir Kestel istiyoruz. KAGEM’i bu anlayışla ilçemize kazandırıyoruz. İlk kurslarımızla başlıyoruz. Ancak burası zaman içerisinde çok daha geniş çalışmaların merkezi olacak. Kestel’e değer katacak KAGEM’imiz hayırlı olsun" — Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol.

Merkez, yalnızca kursların verildiği bir nokta olmanın ötesinde; kadın, aile ve çocuk odaklı etkinliklerin, dayanışma ağlarının ve üretkenliğin destekleneceği bir buluşma merkezi olarak kurgulanıyor. Yerel yönetimin bu hamlesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik atılan somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

KESTEL BELEDİYESİ, KADINLARIN SOSYAL HAYATA VE ÜRETİME DAHA GÜÇLÜ KATILIMINI DESTEKLEYECEK YENİ...

KESTEL BELEDİYESİ, KADINLARIN SOSYAL HAYATA VE ÜRETİME DAHA GÜÇLÜ KATILIMINI DESTEKLEYECEK YENİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYOR. İLÇEDE İLK KEZ HİZMET VERECEK KADIN, AİLE VE ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ (KAGEM), KADINLARA ÖZEL ÜCRETSİZ KURSLARLA KAPILARINI AÇIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arpaçay'da muhtarların talepleri masaya yatırıldı
images

El emeğiyle bağlama üretiyor, çalmayı fırsat bulamıyor
images

Şiirle bölge sınavını aşan ses: Hitit Üniversitesi öğrencisi Türkiye birincisi o...
images

Sanayide basınçlı hava verimliliği: kaçakların maliyeti ve çözüm yolları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum FK yeni döneme Burak Yılmaz yönetiminde başlıyor

Büyükçekmece'de gece çatışması: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yapay zeka ajanlarına karşı güvenlik uyarısı

Şehzadeler'de yeşil alanlar yıl boyunca temiz ve güvenli tutuluyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı