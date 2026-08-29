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Memleketinde son yolculuk: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli baş polis Şevki Akdemir (67), memleketi Sakarya Erenler'de resmi törenle defnedildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Memleketinde son yolculuk: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

Memleketinde son yolculuk

Bursa’da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren emekli baş polis Şevki Akdemir (67), memleketi Sakarya’nın Erenler ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Akdemir’in vefatı, yakın çevresi ve görev arkadaşları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Hastanede vefat ettiği bildirildi:

Bursa’da bir süredir tedavi gören Akdemir, hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Erenler ilçesine bağlı Çaybaşı Yeniköy Mahallesine getirildi. Ailesi tarafından yapılan hazırlıkların ardından resmi tören düzenlendi.

Tören detayı ve defnedilme:

Evli ve iki çocuk babası olan Akdemir için Tuapsalar Camisinde öğle ezanı sonrasında cenaze namazı kılındı. Resmi törenin tamamlanmasının ardından merhum, mahalle mezarlığına defnedildi. Törenle ilgili yetkililer ve aile tarafından yapılan açıklamalarda taziye bilgileri paylaşıldı.

Emekli baş polis, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Emekli baş polis, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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