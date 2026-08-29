Sakarya'da son görev: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

cenaze töreni memleketinde gerçekleştirildi

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli baş polis Şevki Akdemir (67), hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesine getirildi. Akdemir için Tuapsalar Camisi'nde resmi tören düzenlendi.

tören detayları:

Öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şevki Akdemir, mahalle mezarlığına defnedildi. Tören, resmi protokol ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

aile ve geride kalanlar:

Evli ve iki çocuk babası olan Akdemir, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Ailesi ve yakınları cenaze töreninde hazır bulundu ve taziyeler kabul edildi.

EMEKLİ BAŞ POLİS ŞEVKİ AKDEMİR İÇİN TUAPSALAR CAMİSİ'NDE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ.