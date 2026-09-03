Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi ve söndürme çalışmaları hızla başlatıldı.

Müdahale çalışmaları:

Yangın ihbarı üzerine ekipler sevk edildi ve yangının yayıldığı alanlarda alevleri kontrol altına alma çabaları sürüyor. Ekipler, sahada yangının yayılma yönünü takip ederek öncelikli alanlarda soğutma ve sınırlandırma çalışmaları yürütüyor.

Risk değerlendirmesi ve durum:

Yangının çıktığı nokta ormanlık alana yakın olması nedeniyle yetkililer hızlı müdahalenin önemine vurgu yapıyor. Şu aşamada yangının çıkış nedeni bilinmiyor; ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor ve durumun seyrine göre ek tedbirler alınacağı bildirildi.

Gelişmelerle ilgili bilgi geldikçe yetkililerden gelecek açıklamalar takip edilecek ve bölgedeki çalışmalar sürdürülüyor.

MENTEŞE’DE OTLUK ALANDA YANGIN