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Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Menteşe'de Yeniköy Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına ekipler sevk edildi; alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Menteşe'de ağaçlık ve otluk alanda yangınla mücadele sürüyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi ve söndürme çalışmaları hızla başlatıldı.

Müdahale çalışmaları:

Yangın ihbarı üzerine ekipler sevk edildi ve yangının yayıldığı alanlarda alevleri kontrol altına alma çabaları sürüyor. Ekipler, sahada yangının yayılma yönünü takip ederek öncelikli alanlarda soğutma ve sınırlandırma çalışmaları yürütüyor.

Risk değerlendirmesi ve durum:

Yangının çıktığı nokta ormanlık alana yakın olması nedeniyle yetkililer hızlı müdahalenin önemine vurgu yapıyor. Şu aşamada yangının çıkış nedeni bilinmiyor; ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor ve durumun seyrine göre ek tedbirler alınacağı bildirildi.

Gelişmelerle ilgili bilgi geldikçe yetkililerden gelecek açıklamalar takip edilecek ve bölgedeki çalışmalar sürdürülüyor.

MENTEŞE’DE OTLUK ALANDA YANGIN

MENTEŞE’DE OTLUK ALANDA YANGIN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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