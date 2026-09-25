Mersin'de şafak vakti yakalanan İnterpol listesinde yer alan hükümlü cezaevine gönderildi

operasyon ve yakalama:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan M.V. takibe alındı. Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki adrese şafak vakti düzenlenen baskında şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 84 adet sentetik ecza ele geçirildi.

suçlar ve kesinleşen cezalar:

Şahsın dosyalarında, 3 ayrı 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün ve 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl olmak üzere kesinleşmiş toplam 79 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi. Ayrıca M.V.'nin silahlı yağma suçundan da dosyasının devam ettiği öğrenildi.

adli işlemler ve teslim:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.V., sevk edildiği adliyede yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİ BARBAROS MAHALLESİ'NDE TESPİT EDİLEN ADRESE ŞAFAK VAKTİ BASKIN YAPAN EKİPLER ŞAHSI YAKALADI.