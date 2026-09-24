Mersin'in ekonomik dönüşümünü hedefleyen aday Serdar Yıldızgörer

serdar yıldızgörer adaylığını açıkladı:

DEİK Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı ve Dicle Group Genel Müdürü Serdar Yıldızgörer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Adaylık açıklamasında liman, serbest bölge, organize sanayi bölgeleri, tarım, sanayi ve lojistik alanlarının birbirine bağlanmasına dayalı bir vizyon öne çıktı.

programı ve öncelikleri:

Yıldızgörer'in programında yeni yatırımların Mersin'e çekilmesi, katma değerli üretimin artırılması, ihracatçı firma tabanının genişletilmesi ve yeni dış pazarlara ulaşılması gibi hedefler bulunuyor. Hedef, limandan geçen ticaretin büyük bölümünü Mersin'de üretilen, işlenen ve markalaşan ekonomik değere dönüştürmek; kentin sadece bir ticaret kapısı olmaktan çıkıp üretim ve karar merkezine dönüşmesini sağlamak.

Açıklamada yer verilen verilerle Yıldızgörer, Mersin'in potansiyelini rakamlarla ortaya koydu: 2025 verilerine göre Mersin, 8,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan yedinci ili. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İlk 1000 Araştırmasında Mersin merkezli 22 firmanın toplam ihracatı 1 milyar 636 milyon dolara ulaştı. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 araştırmasında ise Mersin bağlantılı 21 sanayi kuruluşu toplam 434,5 milyar liralık üretimden satış gerçekleştirdi.

ihracat ve ticari diplomasi deneyimi:

Dicle Gıda ve Tarım Ürünleri'nin yöneticisi olarak Yıldızgörer, şirketi farklı kıtalara taşıdı; şirket geçmişte İSO İkinci 500 listesine girerken, TİM sıralamasında Türkiye 81'inciliğine ve sektör üçüncülüğüne kadar yükseldi. TİM tarafından 2026'da açıklanan 2025 yılı İlk 1000 İhracatçı Araştırmasında Dicle Gıda, Türkiye genelinde 916'ncı, kendi sektöründe ise 73'üncü sırada yer aldı.

Yıldızgörer halen DEİK Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanlığı, DEİK Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, AHBİB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor. Geçmişte DEİK Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanlığı yaptı, 2018-2023 arasında MÜSİAD Mersin Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Ayrıca iki dönem MTSO Meclis Üyeliği yaptı ve Odanın 36 No'lu Yurt Dışı Muhtelif Ticaret Meslek Grubu'nda Mersin iş dünyasını temsil etti.

ankara ile ilişkiler ve yönetim anlayışı:

Yıldızgörer, MTSO'nun yalnızca üyelerinin günlük sorunlarını çözmekle kalmaması gerektiğini vurguladı: 'MTSO yalnızca üyelerinin günlük sorunlarına çözüm arayan bir meslek kuruluşu olmamalı.' Ankara ile ilişkilerin güçlü ve sürekli tutulması gerektiğini belirtti; Mersin'in ihtiyaçlarının doğru şekilde ortaya konması, doğru kurumlarla iletişim kurulması ve sonuç alınıncaya kadar sürecin takipçisi olunması gerektiğini söyledi.

Uluslararası ticaretin daha etkin kullanılmasını amaçladıklarını ifade eden Yıldızgörer, Mersin'in sadece ihracat yapan bir şehir olmaktan çıkarak uluslararası yatırımcıların tercih ettiği, üretim yapan ve markalar oluşturan bir merkez hâline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

katılımcı yönetim ve beklenen sonuçlar:

Yönetimde tüm sektörlerin sesini dinleyen, farklı görüşleri aynı masa etrafında buluşturan bir anlayış benimseyeceklerini vurgulayan Yıldızgörer, yatırım yapmak isteyen iş insanlarının, üretim yapan sanayicilerin ve ihracatçıların sorunlarını dinleyip çözüme dönük adımlar atacaklarını belirtti. 'MTSO bir makam değil, Mersin'e karşı büyük bir sorumluluk' anlayışıyla oda yönetimini katılımcı ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Özetle adaylık programı, Mersin'in liman, serbest bölge, sanayi ve tarım unsurlarını birbirine entegre ederek kentin ekonomik potansiyelini katma değerli üretim, istihdam artışı ve küresel pazarlarda güçlenme olarak hayata geçirmeyi amaçlıyor.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) TÜRKİYE-GÜNEY SUDAN İŞ KONSEYİ BAŞKANI VE DİCLE GROUP GENEL MÜDÜRÜ SERDAR YILDIZGÖRER, MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI.