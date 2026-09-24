Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6805 +0,03%
Bist 12.992,38 -1,96%
Altın Gram 6.736,96 -0,67%
EUR/USD 1,1375 -0,11%
Brent Petrol 104,85 +1,72%
--°

Türkeli elektrikte bağımsız beslemeye geçiyor

Türkeli'de 250 milyon TL'lik yeni trafo merkezi, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in açıklamasına göre bugün saat 14.00'te devreye giriyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Türkeli elektrikte bağımsız beslemeye geçiyor

Yeni trafo merkezi hizmete giriyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde tamamlanan yeni trafo merkezi, bölgenin enerji altyapısında belirleyici bir dönüm noktası olarak hizmete alınıyor. Uzun yıllardır kesintilere yol açan besleme düzeni değişecek ve ilçeye doğrudan enerji sağlanacak.

yatırımın kapsamı:

Projeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yapan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yeni trafo merkezinin 250 milyon TL tutarındaki yatırımın ardından tamamlandığını bildirdi. Maviş, Türkeli'nin bugüne kadar Çatalzeytin ve Ayancık hatları üzerinden beslendiğini hatırlattı.

beklenen etkiler:

Yeni trafo merkezinin doğrudan Türkeli'yi besleyecek şekilde devreye alınmasının, özellikle zorlu kış koşullarında görülen elektrik kesintilerini azaltması hedefleniyor. Yatırımın altyapı dayanıklılığını artırarak ilçenin kronik sorunlarından birini çözmesi bekleniyor.

Maviş paylaşımında, söz konusu tesisin bugün saat 14.00 itibarıyla hizmete alınacağını belirterek, bölge halkına daha güvenilir bir enerji arzı sağlanacağını vurguladı.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE 250 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANAN YENİ TRAFO MERKEZİ BUGÜN HİZMETE...

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE 250 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANAN YENİ TRAFO MERKEZİ BUGÜN HİZMETE ALINACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güzellikte sürdürülebilir inovasyona ikinci tur: L’Oréal L’AcceleratOR ikinci dö...
images

ATSO üyesinin işini büyütecek yönetim vaadi
images

İzmir ve Norveç su ürünlerinde mavi köprü kuruyor
images

Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Geçici vekalet dönemi savunması: Sinan Bolak imzaladığını ama düzenlemediğini söyledi

Şahinbey'den çiftçiye kapsamlı tohum ve üretim desteği

Kazakistan'da Hazar denizinde tatbikat faciası: 9 asker hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği