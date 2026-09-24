Meşe ağacının tepesine kurulan 16 metrekarelik hayal evi

Torunun hayalini gerçekleştiren ağaç evi

Ordu'nun Perşembe ilçesi Babalı Mahallesi Alantamı mevkiinde yaşayan Adnan Çandır (85), koronavirüs salgını sırasında ziyaretine gelen torunu Aytekin Çandır'ın isteğini geri çevirmedi. Yaklaşık 90 yıllık meşe ağacının dalları arasında, yerden 6 metre yüksekte, tek odalı ve balkonu bulunan ahşap bir ev yaptırdı.

Elindeki ve çevreden temin edilen malzemeleri kullanarak, ustalardan da destek alan Çandır, evin yapımını yaklaşık 5-6 günde tamamladı. 16 metrekare büyüklüğündeki yapı, ağaçla bütünleşen görüntüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Yapım süreci ve kullanımı:

Çandır, evin yapım sürecini ve nedenini anlatırken pandemi döneminde torununun buraya gelip böyle bir istekle döndüğünü söyledi. Ağaç ev, basit ama sağlam bir yapıya sahip; içinde misafirler ağırlanıyor, altında ise bir salıncak bulunuyor. Çandır, zaman zaman salıncağında sallanarak dinlendiğini belirtiyor: "Burası çok güzel oldu, merak edenler gelip görüyorlar."

Mahallede ilgi ve ziyaretçi akını:

Mahalle sakini Oktay Keleş, ağaç üzerine kurulan evi "bir hayalin dededen toruna hediyesi" diye niteledi. Keleş, eldekilerin değerlendirilip alın teriyle yapılan eserin paylaşım amacı taşıdığını vurguladı ve eserin bölge dışında da duyulduğunu söyledi. Ziyaretçi profili çeşitlenmiş; Keleş, geçen yıl Kanada ve Yeni Zelanda'dan gelen ziyaretçiler olduğunu aktardı.

Çandır'ın yaptığı ev, hem yerel sakinlerin hem de dışarıdan merak edip gelenlerin ilgisini çekerken, ağaç ve ev ilişkisini koruyacak şekilde inşa edildiği için doğayla uyumlu bir örnek olarak anlatılıyor. Ziyaretçiler manzara ve özgün yapıyı görmek için geliyor; ev sahibiyse hem misafir ağırlıyor hem de kısa molalarda ağaç altında dinleniyor.

Bu küçük proje, hem aile içi bir dileğin gerçekleşmesi hem de kırsal alanda pratik çözüm ve paylaşım kültürünün somutlaşması olarak değerlendiriliyor.

Torunu istedi, dedesi yaptı: 90 yıllık meşe ağacının tepesine ev kurdu