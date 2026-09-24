Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6805 +0,03%
Bist 12.992,38 -1,96%
Altın Gram 6.736,96 -0,67%
EUR/USD 1,1375 -0,11%
Brent Petrol 104,85 +1,72%
--°

Uzmandan çocuklarda vitamin takviyesi uyarısı: önce test, sonra tedavi

Dr. Mevlüt Özkan Tokay, çocuklarda vitaminlerin rastgele kullanılmaması gerektiğini vurguladı; önce kan tetkiki yapılmalı, eksiklikler giderilmeli.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uzmandan çocuklarda vitamin takviyesi uyarısı: önce test, sonra tedavi

Uzmandan çocuklarda vitamin takviyesi uyarısı: önce test, sonra tedavi

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Özkan Tokay, okul döneminde ve mevsim geçişlerinde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı sıklığının arttığını, bunun sonucu olarak ailelerin vitamin ve takviye ürünlerine başvurduğunu söyledi. Tokay, bu yaklaşımın yaygın olmasına karşın uygulamada bazı hatalar yapıldığını belirtti.

Mevcut veriler ve vitaminlerin etkinliği:

Uzman, son dönemde yapılan çalışmaların multivitamin ve C vitamini kullanımının hastalığa yakalanma sıklığını ya da hastalık seyrini değiştirmediğini gösterdiğine dikkat çekti. Vitaminleri rastgele kullanmamalıyız. Gereksiz veya kontrolsüz takviyeler hem maliyet hem de gereksiz uygulama anlamına geliyor.

Tokay, özellikle ülkemizde yaygın görülen demir eksikliğinin öncelikli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kan değerleri zaten normalse multivitaminlerin yalnızca bu değerleri korumak amacıyla kullanılabileceğini belirtti.

Öncelik kan taramaları ve eksikliklerin giderilmesi:

Uzm. Dr. Tokay, yaklaşımın önce tetkik sonra tedavi olması gerektiğini vurguladı. İlk adım olarak çocukların kan değerleri taranmalı, varsa vitamin ve mineral eksiklikleri tespit edilmeli ve önce eksiklikler yerine konulmalı, yani replasman yapılmalı. Eksiklikler giderildikten sonra gerekirse multivitamin kullanımına geçilmelidir.

Tokay ayrıca vitamin prospektüslerindeki yaş sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini ve genel önerinin çocuğun sağlıklı beslenmesi ile düzenli uyku olduğunu ifade etti. Eksiklikler giderildikten sonra 2 yaş ve üzeri ya da 4 yaş ve üzeri için önerilen vitamin grupları bulunduğunu hatırlattı.

Okul başarısını desteklediği ileri sürülen bazı preparatların varlığına da değinen Tokay, sitikolin, arjinin ve lizin içeren takviyelerin okul başarımında yardımcı olabileceğini ancak bunların kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini söyledi.

Okul, bulaşma ve pratik korunma önerileri:

Tokay, okullarda hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurguladı ve hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirtti. Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönemin ateşli geçirilen dönem olduğuna dikkat çekerek, ateşsiz geçen ikinci günün ardından çocuğun okula dönebileceğini söyledi.

Aile içi korunma önlemlerinin de büyük önem taşıdığını anlatan Tokay, hastalık dönemlerinde aile bireylerinin birbirinden uzak kalması, maske kullanımı ve ortak havlu, çatal, bıçak ile tabak kullanımından kaçınılmasının gerektiğini ifade etti. En temel korunma yönteminin ise düzenli ve dengeli beslenme ile yeterli uyku olduğunu belirtti.

Sonuç olarak uzman, vitamin ve takviyelerin ihtiyaca göre, tıbbi değerlendirme sonrası ve doktor kontrolünde kullanılmasının doğru olduğunu; önceliğin ise kan değerlerinin taranması, eksikliklerin giderilmesi ve temel olarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi olduğunu vurguladı.

DR. MEVLÜT ÖZKAN TOKAY

DR. MEVLÜT ÖZKAN TOKAY

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gizli bileşenlerin gölgesinde: tarım ilaçları ve meme kanseri kaygısı
images

Başsavcı Arısoy Aydın e tipi ceza infaz kurumunda çalışmaları değerlendirdi
images

Parklar yenileniyor: Davutlar'da oyun grupları güvenli hale getirildi
images

Koçarlı'nın üç mahallesine doğalgaz müjdesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Geçici vekalet dönemi savunması: Sinan Bolak imzaladığını ama düzenlemediğini söyledi

Şahinbey'den çiftçiye kapsamlı tohum ve üretim desteği

Kazakistan'da Hazar denizinde tatbikat faciası: 9 asker hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği