Milden test bloğu TEKNOFEST'te görücüye çıktı, teslim 2032'ye planlanıyor

ASFAT test bloğunu ilk kez TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergiledi

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT tarafından ana yükleniciliği üstlenilen Milli Denizaltı MİLDEN projesinin ilk test bloğu, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde görücüye çıktı. ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, projenin birinci fazının sürdüğünü belirterek teslim takvimine ilişkin olarak 'Planlı teslim tarihi zaten 2032. Zamanında biteceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

İlk defa sergilenen test bloğu, tasarım ve entegrasyon aşamalarında yapılacak hem tahribatlı hem tahribatsız deneylere hizmet edecek. İlbaş, bu testlerin tamamlanmasının ardından üretim ve sonraki fazlara geçileceğini vurguladı: 'MİLDEN projesinin şu anda birinci fazını yapıyoruz. Birinci faz oldukça başarılı geçiyor.'

Teknik özellikler ve öne çıkan yetenekler

ASFAT'ın paylaştığı teknik hedefler arasında, Milli Denizaltı MİLDEN'in 80 metrenin üzerinde boya sahip olması, yaklaşık 2 bin 700 ton deplasmana ulaşması ve 50 günden fazla görev süresine sahip olması bulunuyor. Projenin en kritik teknolojik yeniliği ise havadan bağımsız tahrik (HBT) sistemi olacak.

Prof. Dr. Mustafa İlbaş, projenin güç mimarisine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'MİLDEN’in en önemli özelliği aslında havadan bağımsız tahrik sistemi olacak. Yani normal motorların yanında aynı zamanda hidrojen enerjisi kullanılan, havadan bağımsız bir güç de kullanılacak. Dolayısıyla en önemli tarafı bu. Havadan bağımsız bir ilave, hibrit bir yapı olması çok önemli.' Bu yapı, denizaltının suda kalma süresini ve operasyonel esnekliğini artırmayı hedefliyor.

Gençlik, yerli ekosistem ve İnsansız Deniz Aracı yarışması

TEKNOFEST Mavi Vatan'daki sergi, sadece platformun teknik yönlerini göstermekle kalmadı; etkinliğe katılan gençlerin denizlere ve yerli savunma projelerine ilgisi dikkat çekti. İlbaş, TEKNOFEST düzeninin ve genç katılımının artmasından memnun olduklarını belirtti: 'TEKNOFEST gençliği gelişiyor, büyüyor, çoğalıyor. Burada bu heyecanı görüyoruz.'

ASFAT aynı zamanda İnsansız Deniz Aracı (İDA) Yarışması'nın paydaşı ve yürütücüsü olarak gençlere yönelik desteklerini sürdürüyor. Yarışmaya 112 takım başvurmuş, bunlardan 38 takım finale kalmış ve toplam 525 genç yarışmacı yer alıyor. İlbaş, bu takımlarla yakından ilgilendiklerini ve başarılı projelere destek vereceklerini söyledi.

Sonuç olarak, MİLDEN projesi hem teknik kapasite hem de yerli savunma sanayii ekosisteminin gelişimi açısından önem taşıyor. ASFAT yetkilileri projenin birinci fazını tamamlayıp sonraki aşamalara geçmeyi ve planlanan 2032 teslim tarihine uyum sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

MİLLİ DENİZALTI MİLDEN'İN İLK BLOKU, TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA SERGİLENDİ