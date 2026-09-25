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Miyavlama sesi müdahale başlattı: Yüksekova'da araçta sıkışan kedi iki saatte kurtarıldı

Vatandaşların ihbarıyla Yüksekova'da park halindeki ticari aracın motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiyenin iki saatlik titiz çalışmasıyla kurtarıldı ve veterinere götürüldü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Miyavlama sesi müdahale başlattı: Yüksekova'da araçta sıkışan kedi iki saatte kurtarıldı

Miyavlama sesi ekipleri harekete geçirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İpekyolu Caddesi üzerinde park halindeki bir ticari araçtan gelen miyavlama seslerini duyan vatandaşlar durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin aracın motor bölümünde sıkıştığını tespit ederek kurtarma çalışması başlattı.

olayın gelişimi:

Ekipler, kedinin bulunduğu dar alana ulaşmak ve hayvana zarar vermeden çıkarmak için titiz bir müdahale yürüttü. Yaklaşık iki saat süren dikkatli ve kontrollü çalışma sonucunda kedi, sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarma sırasında güvenlik önlemleri uygulanarak çevredeki vatandaşlar bilgilendirildi.

kurtarılan kedinin durumu:

Kurtarılan kedi, genel sağlık kontrolü ve olası yaralanmalara karşı müdahale edilmesi amacıyla veteriner kliniğine götürüldü. Olay, vatandaşların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı, özenli çalışmasıyla sonuçlandı; benzer vakalarda araçların motor bölümlerine dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TİCARİ ARACIN MOTOR VE ALT BÖLÜMÜNDE MAHSUR KALAN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TİCARİ ARACIN MOTOR VE ALT BÖLÜMÜNDE MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN İKİ SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILARAK VETERİNER HEKİME TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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