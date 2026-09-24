Mobilya caddesine nefes veren 165 araçlık otopark hizmete girdi

Yeni otoparkın özellikleri:

İnegöl Belediyesi, şehir merkezindeki yoğun parklanma sorununu hafifletmek amacıyla Ertuğrulgazi Caddesi Avarlar Kavşağı çıkış noktasında bir otopark projesini hayata geçirdi. Ağustos ayında başlayan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte 5 bin metrekarelik alanda toplam 165 araçlık kapasite oluşturuldu. Alanda 10 büyük araç ve 155 otomobil park alanı yer alıyor.

Belediye ekipleri mevcut büfeyi kaldırarak zemini asfaltladı, aydınlatma sistemlerini kurdu ve otopark çizgilerini belirledi. Ayrıca otopark için kamera altyapısı hazırlanmış olup, kameralar yakın zamanda devreye alınacak.

Çalışmanın süreci ve gerekçesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, proje ile ilgili olarak bölgenin geçmişte düzensiz parklanma, kirlilik ve çöp birikintileri gibi sorunlar barındırdığını, bu nedenle hem esnaf hem de ziyaretçiler için planlı bir otopark alanına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Başkan Taban, çalışmanın 26 Ağustos itibarıyla başlatıldığını ve yaklaşık bir ay içinde tamamlandığını ifade etti.

Başkan Taban ayrıca şehir genelinde farklı noktalarda yeni otoparklar üretme gayretinin sürdüğünü, bazı alanlarda kamulaştırma gibi daha zor adımlarla projelerin ilerlediğini ve vatandaşların itirazlarına da saygı gösterdiklerini vurguladı.

Esnaf ve oda temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Alican Yavaş, bölgenin ciddi şekilde otopark ihtiyacı olduğunu, personel araçları caddeye park ettiğinde müşteriler için yer kalmadığını söyledi ve Başkan Taban ile ekibine teşekkür etti.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe de alanın önceki halini bildiklerini, şimdi nezih bir ortam oluştuğunu dile getirerek uygulamadan memnuniyetini iletti. Bölge esnafı, kötü görüntülerin giderildiğini ve parklanma sorununa pratik bir çözüm sunulduğunu belirtti.

Otoparkın devreye girmesiyle birlikte Ertuğrulgazi Caddesi ve mobilya sanayinin ilgili bölümünde araç dolaşımı ve park arama süresi azalacak; hem esnafa hem de mağazalara gelen misafirlere daha düzenli bir kullanım imkanı sağlanacak. Belediye yetkilileri, benzer düzenlemelerin şehrin diğer noktalarında da sürdürülmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İNEGÖL BELEDİYESİ, 165 ARAÇLIK OTOPARKIN YAPIMI TAMAMLANDI. HEM BÖLGE ESNAFININ HEM DE MOBİLYA ALMAK İÇİN GELEN MİSAFİRLERİN SORUNSUZ ŞEKİLDE ARAÇLARINI PARK EDEBİLMESİNE İMKAN TANIYAN OTOPARKTA ESNAFLARLA BİR ARAYA GELEN BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, 5 BİN METREKARELİK ALANDA OLUŞTURULAN OTOPARKIN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.