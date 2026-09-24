Kelkit'te gerçekçi deprem senaryosuyle saha ekipleri koordinasyonunu sınadı

Kelkit'te kapsamlı deprem tatbikatı

AFAD koordinasyonunda Kelkit ilçesinde Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulandığı kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Çalışmalarda arama kurtarma, sağlık, tahliye, güvenlik, altyapı ve psikososyal destek müdahaleleri sahada test edildi.

Uygulanan senaryo ve sahadaki müdahaleler:

Tatbikata göre ilçede 9 binada yıkım meydana geldiği, enkaz altında kalan 15 vatandaşın ekipler tarafından kurtarıldığı simüle edildi. Yaralılar sahra hastanesine getirildi; durumu ciddi olduğu değerlendirilen 5 kişi Kelkit Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların ayakta tedavileri yapıldı.

Çalışmalara AFAD, UMKE, Emniyet, Jandarma, gönüllü ekipler ve Kelkit Belediyesi itfaiyesi katıldı. Tatbikatta doğalgaz kaçağı ve elektrik kesintilerine yönelik müdahaleler de uygulandı. Saha faaliyetlerine 20 araç ve 190 personel dahil oldu. Psikososyal destek ekipleri de vatandaşlara sahada yardım sağladı.

Okullar, tahliye ve eğitim boyutu:

Tatbikat kapsamında okullarda da tahliye çalışmaları yapıldı ve toplam 444 öğrenci güvenli şekilde alanlara alındı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ise İl AFAD merkezinden çalışmaları canlı olarak takip etti.

Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, tatbikatın amacını ve önemini şu sözlerle değerlendirdi: "Bu tatbikattaki amaç, insanlarımızı deprem konusunda daha duyarlı hale getirmek ve özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli olan tüm kurum ve kuruluşların bu konuda duyarlı, hazırlıklı ve bilinçli olmasını sağlamak. Elbette depremlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ancak maalesef ülkemiz bir deprem ve afet bölgesi. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen, hem bir vatandaş hem de bir kamu görevlisi olarak göreve her zaman hazırlıklı olmak ve konuyu sürekli takip etmek. Bu konuda tüm kurumlarımız arasındaki koordinasyon çok önemli. Bu tatbikat sonucunda da gördük ki kriz masasında kurumlarımız çok hızlı bir şekilde koordine olabiliyor ve gerekli çalışmaları birlikte yürütebiliyor."

Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gamze Nur Vural da uygulamalı tatbikatların eğitim açısından önemine değindi: "Bugün buraya hem bölüm dersimiz olduğu için hem de AFAD’la sürekli yaptığımız tatbikatları ve edindiğimiz deneyimleri pekiştirmek amacıyla geldik. İçerideki duman, taş sesleri ve sesimi duyan insanların sesleri insanın nabzını yükselten, korku veren şeyler. Bu tarz etkinliklerde depremi ve afeti yaşayan vatandaşlarımızın neler hissettiğini daha iyi anlayabiliyoruz."

Tatbikatın temel hedefi olası bir depremde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek, ekiplerin müdahale kapasitesini test etmek ve uygulamada tespit edilen eksiklikleri belirleyerek iyileştirme adımları atmaktır.

AFAD KOORDİNASYONUNDA GÜMÜŞHANE'NİN KELKİT İLÇESİNDE KAPSAMLI DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ERZİNCAN MERKEZLİ 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSUNUN UYGULANDIĞI TATBİKATTA ARAMA KURTARMA, SAĞLIK, TAHLİYE, GÜVENLİK, ALTYAPI VE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.