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Mudurnu'da büyük kayıp: kümeste 1.800 hindi telef oldu

Bostancılar köyündeki hindi kümesinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle 1.800 hindi telef oldu; itfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 00:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudurnu'da büyük kayıp: kümeste 1.800 hindi telef oldu

Mudurnu'da hindi kümesinde yangın

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Bostancılar köyünde bir hindi kümesinde yangın çıktı. Kümeste bulunan hayvanlardan büyük bir kısmı, yoğun duman nedeniyle zarar gördü.

yangına müdahale:

Edinilen bilgilere göre, kümeste bulunan 1.800 hindinin sahibi Mehmet S. olan tesiste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

hasar ve inceleme:

Olayda yoğun duman nedeniyle kümeste bulunan hindi sayısının tümü telef oldu. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE HİNDİ KÜMESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİN 800 HİNDİ TELEF OLDU.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE HİNDİ KÜMESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİN 800 HİNDİ TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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