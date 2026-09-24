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Mudurnu’da servis şoförlerine kapsamlı güvenli ulaşım eğitimi

Mudurnu'da düzenlenen toplantıda servis şoförlerine trafik kuralları, araç bakımı, temizlik ve özel gereksinimli öğrencilerin güvenli taşınması anlatıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mudurnu’da servis şoförlerine kapsamlı güvenli ulaşım eğitimi

Müdürlük koordinasyonunda seminer niteliğinde bilgilendirme

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu ulaşımını sağlamak amacıyla Mudurnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenci servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı seminer formatında düzenlenerek hem kurumsal sorumluluklar hem de saha uygulamaları ele alındı.

Toplantıda ele alınan başlıca konular:

Programda genel trafik kuralları, servis araçlarının periyodik bakım ve temizliği, yol güvenliği prosedürleri ve öğrenci iniş-biniş düzenlemeleri gibi uygulamaya dönük konular detaylı şekilde işlendi. Özellikle özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin taşınması sırasında gösterilmesi gereken hassasiyet ve iletişim yöntemleri üzerinde duruldu.

saha deneyimleri ve çözüm önerileri:

Toplantıda servis şoförlerinin sahada karşılaştığı zorluklar paylaşıldı ve pratik çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, günlük uygulamalarda güvenliği arttıracak rutinler ve iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik öneriler not alındı.

Mudurnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mürsel Sarı toplantıda yaptığı konuşmada öğrenci taşımacılığının yalnızca ulaşım hizmeti olmadığını vurguladı ve şoförlere şu çağrıda bulundu: Öğrenciler bizim evlatlarımız, onlar bize emanet. Her bir öğrencimizin güvenliği ve huzuru hepimizin ortak sorumluluğudur.

Program, taşıma hizmetlerinin daha düzenli, güvenli ve kaliteli yürütülmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sonlandırıldı. Müdürlükten yapılan açıklamada ilgili kurumlar ve servis şoförleri arasındaki iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantıya Mudurnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mürsel Sarı, Trafik Tim Komutanı Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Levent Özyünsel, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Alican Duvarcı ile ilçede görev yapan servis şoförleri katıldı. Katılımcıların ortak görüşü, periyodik eğitim ve kurumlar arası koordinasyonun öğrenci güvenliğinde belirleyici olduğuydu.

BOLU&#039;NUN MUDURNU İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ULAŞIMLARINI...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ULAŞIMLARINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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