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Elazığ'da su verimliliğine odaklı peyzaj rehberi tanıtıldı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurakçıl peyzaj rehberinin uygulama esaslarını anlattı; amaç iklim uyumu ve su kaynaklarında verim artışı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ'da su verimliliğine odaklı peyzaj rehberi tanıtıldı

Toplantıda ele alınan konular:

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda, Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberinin uygulama esasları aktarıldı. Çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında hazırlandı ve bölgedeki kurumlara yol gösterici olması hedefleniyor.

Sunumda, değişen iklim koşullarına uyum sağlama ihtiyacı ile su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına ilişkin temel ilkeler üzerinde duruldu. Katılımcılara, peyzaj alanlarında su verimliliğini artırmaya yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi verildi.

Uygulamaya yönelik yaklaşımlar:

Rehberde yer alan uygulama esasları çerçevesinde; bitki seçimi, sulama planlaması, toprağın korunması ve su kaynaklarının yönetimine ilişkin yöntemlerin öncelikli olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımlar, peyzaj düzenlemelerinin su tasarrufuna katkı sağlaması amacıyla ele alındı.

Bilgilendirme toplantısı, Elazığ'daki kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla düzenlendi ve rehberin saha uygulamalarına aktarılmasına zemin hazırlaması bekleniyor. Amaç, uygulamalarla su verimliliğini artırarak bölgenin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını güçlendirmektir.

ELAZIĞ&#039;DA KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMALARI REHBERİNİN UYGULAMA ESASLARI ELE ALINDI.

ELAZIĞ'DA KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMALARI REHBERİNİN UYGULAMA ESASLARI ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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