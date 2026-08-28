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Rüzgarın taşıdığı kıvılcımlar Doğuyaka'da üç evi, depoyu ve seraları vurdu

Antalya Doğuyaka'da elektrik tellerinden çıktığı bildirilen kıvılcımlarla başlayan yangın rüzgarla hızla yayılarak üç evi, bir depoyu ve seraları etkiledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rüzgarın taşıdığı kıvılcımlar Doğuyaka'da üç evi, depoyu ve seraları vurdu

Olayın gelişimi:

Yangın, saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki 1207 sokak yakınlarındaki ağaçlık alanda başladı. Mahalle sakinleri ve yetkililer, rüzgar nedeniyle elektrik tellerinden kıvılcım çıktığını ve alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını bildiriyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMAlar yangına müdahale etti. Vatandaşlar da kova, hortum ve küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Müdahale ve hasar:

İtfaiye ve TOMA'ların koordineli müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yangın üç evi tamamen etkiledi; ayrıca 1 kereste deposu ve çok sayıda sera zarar gördü. Bölgedeki ekipler şu anda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın esnasında mahalleyi saran yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Yetkililer, kontrolün sağlanmasının ardından soğutma ve güvenlik önlemlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin anlatımları:

Olay yerinde alevlerin evlere sıçradığını gözleriyle izleyen bazı sakinler duygusal anlar yaşadı. Bir kadın evinin yanışını görünce gözyaşlarına hakim olamadı ve çevreden yardım istedi. Bir başka vatandaş ise "Her şeyim gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Makinelerim her şeyim gitti" diyerek evinin alevlere teslim oluşunu çaresizce izledi.

Vatandaşların ilk müdahaleleri ve profesyonel ekiplerin zamanında sevk edilmesi yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin tespitleri tamamladıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

YANAN EVLER

YANAN EVLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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