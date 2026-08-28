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Son prova: Fenerbahçe Samsunspor maçına core odaklı hazırlandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta öncesi Can Bartu Tesisleri'nde core, 5'e 2 top kapma ve bireysel çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Son prova: Fenerbahçe Samsunspor maçına core odaklı hazırlandı

Fenerbahçe'nin samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde oynayacağı Samsunspor sınavı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanını sürdürdü. Çalışmayı teknik direktör İsmail Kartal yönetti.

antrenmanda öne çıkan çalışmalar:

İdman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Seans, takımın geçiş oyunları ve pres disiplinini hedefleyen ortak uygulamalarla ilerledi.

çalışmanın amacı ve tamamlanma:

Program, hem fiziksel dengenin güçlendirilmesini hem de kısa alan pas organizasyonlarının hızlanmasını amaçladı; bireysel çalışmalarla oyuncuların özel ihtiyaçlarına yönelik düzeltmeler yapıldı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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