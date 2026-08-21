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Muhtarların kan verme çağrısı: Andırın'da Kızılay kampanyasına destek

Andırınlı muhtarlar, belediye hizmet binasında kurulan geçici Türk Kızılayı kan bağışı noktasında kan vererek stoklara katkı sağladı, halkı kampanyaya çağırdı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarların kan verme çağrısı: Andırın'da Kızılay kampanyasına destek

Andırın'da muhtarların kan bağışı desteği:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına mahalle muhtarları da destek verdi. Belediye hizmet binasında kurulan geçici kan bağışı noktasında muhtarlar, Kızılay ekiplerinin gözetiminde kan bağışında bulundu.

Etkinlik, ilçe genelinde kan stoklarına katkı sağlamak ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Muhtarların katılımı, kampanyanın görünürlüğünü artırarak vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefledi.

Katılımcıların mesajı:

Kan veren muhtarlar, düzenli kan bağışının ihtiyaç sahipleri için hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Muhtarlar, kan bağışının hayat kurtardığını belirterek herkesin imkânları ölçüsünde katkı sağlamaya davet etti.

Etkinlik sırasında Kızılay ekipleri, bağış sürecinin güvenli ve düzenli biçimde gerçekleştirildiğini açıkladı. Belediye hizmet binasındaki geçici nokta, kısa süreliğine de olsa ilçenin kan stoklarına doğrudan destek sundu.

Kızılay'dan teşekkür ve çağrı:

Kızılay görevlileri, kampanyaya gösterilen duyarlılık nedeniyle Andırınlı muhtarlara teşekkür etti. Yetkililer, benzer etkinliklerin sürdürülmesi halinde ihtiyaç anlarında stokların güçleneceğini belirterek vatandaşları düzenli kan bağışına teşvik etti.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA MAHALLE MUHTARLARI DA DESTEK VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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