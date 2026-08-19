Muratpaşa'da asansörlerin büyük çoğunluğu güvenli çıktı

Denetim sonuçları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2025 yılında yaklaşık 12 bin asansörün periyodik kontrolü gerçekleştirildi. Kontroller sonucunda asansörlerin %99,09'unun güvenli kullanım açısından uygun olduğu belirlendi. Denetlenenlerin büyük çoğunluğuna mavi (%95), bir kısmına ise yeşil (%4,09) etiket verildi.

İş birliği ve sorumluluk vurgusu:

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Devrim Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri, sonuçları değerlendirmek üzere Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçedeki asansörlerin son durumu, periyodik denetimler ve güvenli kullanım şartları ele alındı.

MMO Şube Başkanı Kılıç, konu hakkında şunları söyledi: "Uzun yıllardır Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Her bir kontrolün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kontrollerimizi titizlikle sürdürüyoruz."

Kılıç, belediye ile yürütülen iş birliğinin önemine de değinerek ekledi: "Bu önemli görevi uzun yıllardır birlikte yürüttüğümüz Muratpaşa Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ediyoruz. Asansör güvenliğinin sağlanması için kurumlar arasındaki iş birliğinin devam etmesi büyük önem taşıyor."

Takip kontrolleri ve güvenlik süreci:

Periyodik kontrollerle olası riskler tespit edildi; can ve mal güvenliğini tehdit eden asansörler için takip kontrolleri yapıldı. Uygun bulunmayan asansörlerde gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından etiket durumu yeniden değerlendirildi ve güvenlik koşullarının sağlandığından emin olundu.

Asansör etiketlerinin anlamı:

Denetimlerde kullanılan etiket renkleri güvenlik durumunu gösteriyor. Yeşil etiket tamamen güvenli ve kullanıma uygun asansörleri, mavi etiket güvenliği tehdit etmeyen hafif kusurları ifade ediyor. Sarı etiket, can ve mal güvenliğini etkileyen kusurların bulunduğunu ve en geç 60 gün içinde giderilmesi gerektiğini bildirirken, kırmızı etiket asansörün güvensiz olduğunu ve eksiklikler giderilene kadar kullanım dışı bırakılması gerektiğini gösteriyor.

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE 2025 YILINDA YAKLAŞIK 12 BİN ASANSÖR KONTROLDEN GEÇTİ. DENETİMLERİN SONUCUNDA ASANSÖRLERİN YÜZDE 99,09’UNUN GÜVENLİ KULLANIM AÇISINDAN UYGUN OLDUĞU BELİRLENDİ.