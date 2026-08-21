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Muratpaşa'da hayatı kolaylaştıran ulaşım: 27 bin 330 kişiye sağlık desteği

Muratpaşa Belediyesi, 3 hasta nakil ambulansı ve 2 engelsiz taksiyle 2015'ten bu yana 27.330 kez sağlık ulaşımı sağladı; randevular Turunç Masa 444 80 07'den alınıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muratpaşa'da hayatı kolaylaştıran ulaşım: 27 bin 330 kişiye sağlık desteği

Muratpaşa'da hayatı kolaylaştıran ulaşım: 27 bin 330 kişiye sağlık desteği

Muratpaşa Belediyesi, sağlık kuruluşlarına kendi imkânlarıyla ulaşmakta güçlük yaşayan ilçe sakinleri için başlattığı hasta nakil ambulansı ve engelsiz taksi hizmetleriyle 2015'ten bu yana toplam 27 bin 330 kez ulaşım desteği sağladı. Belediyenin beş araçlık filosu; üç hasta nakil ambulansı ile iki engelsiz taksiden oluşuyor ve günlük ortalama 16 hasta sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor.

hizmetin kapsamı:

Hasta nakil ambulansları, yatağa bağımlı veya evinden kendi imkânlarıyla çıkamayacak durumda olan hastalar için kullanılıyor. Bu araçlarla 17 bin 250 nakil gerçekleştirilirken; engelsiz taksiler, tekerlekli sandalye kullanan, engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların ulaşımını sağlıyor ve bu araçlarla 10 bin 80 kez taşıma yapıldı. Engelsiz taksilerde, tekerlekli sandalyelerin güvenli ve kolay biçimde araca alınabilmesi amacıyla özel erişim rampaları bulunuyor.

randevu ve çalışma düzeni:

Hizmetten yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı üzerinden randevu oluşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda sağlık ekiplerinin günlük rotaları belirleniyor; ekipler randevu gününde hastaları evlerinden alarak, Antalya il sınırları içerisindeki ve resmi kurum statüsündeki sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor. Tedavi tamamlandıktan sonra hastalar yeniden evlerine bırakılıyor. Başvurularda Muratpaşa ilçesinde ikamet etme ve engelli raporu gibi şartlar aranıyor.

kullanıcı deneyimleri ve ekip yorumu:

Engelsiz taksi hizmetinden yararlanan tekerlekli sandalye kullanıcısı Meryem Bolat, "Hastaneye ulaşmam zor. Çocuklarım var ama her zaman benim yanımda olamıyorlar, çalışıyorlar. Engelsiz taksi hizmetinden çok memnunum" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Refakatçi İsa Bolat ile hasta yakınları da belediyenin hizmetlerine teşekkür etti. Hasta nakil ambulansında refakatçi olan Hülya Ciğeroğlu ise "Hastamız ağır bir hasta. Her defasında yardımcı oluyorlar. Sağlık ekiplerine de Muratpaşa Belediyesi’ne de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ambulansta görev yapan sağlık personeli Ali Tat, hizmetten yararlanma sürecine ilişkin olarak, "Turunç Masa hattından hastalarımız randevu oluşturuyor. Muratpaşa ilçesinde ikamet etmeleri ve engelli raporlarının bulunması gerekiyor. Antalya il sınırları içinde, resmi kurum olması şartıyla tüm hastanelere nakil hizmeti sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Belediye filonun sınırlı sayıda olmasına karşın düzenli rota planlaması ve Turunç Masa koordinasyonu sayesinde hizmetin erişilebilirliğini artırdığı vurgulanıyor.

Bu uygulama, yerel yönetim hizmetlerinin sağlık erişimine doğrudan katkısı olarak öne çıkarken, düzenli veri takibi ve taleplere göre esnek rota planlaması sayesinde sınırlı kaynakla sürdürülebilir bir destek modeli sunuyor.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA KENDİ İMKANLARIYLA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK YAŞAYAN...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA KENDİ İMKANLARIYLA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK YAŞAYAN İLÇE SAKİNLERİNE YÖNELİK HASTA NAKİL AMBULANSI VE ENGELSİZ TAKSİ HİZMETLERİYLE 2015’TEN BU YANA 27 BİN 330 KEZ ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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