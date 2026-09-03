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Muş'ta denetimde yakalanan elektronik cihazlar ve nargile tütünü adli süreci başlattı

Muş Emniyeti ekiplerinin operasyonunda bir araçta 98 cep telefonu, 11 tablet ve 20 kilogram nargile tütünü bulundu; iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta denetimde yakalanan elektronik cihazlar ve nargile tütünü adli süreci başlattı

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda şüpheli olduğu değerlendirilen bir araç takibe alındı ve arama yapılmak üzere durduruldu.

ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramada, 98 adet cep telefonu, 11 adet tablet ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin miktarı ve türü, operasyonda hedeflenen kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak kayda geçti.

hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak yakalanan araç ve kişilere ilişkin inceleme başlatıldı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlemler yapılmaya başlandı. Soruşturmanın ayrıntıları ve ele geçirilen ürünlerin kaynağına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Emniyet birimleri, bölgedeki kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların süreceğini, benzer olayların tespiti halinde hızlı müdahale edileceğini bildirdi.

MUŞ&#039;TA BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 98 ADET CEP TELEFONU, 11 ADET TABLET VE 20 KİLOGRAM NARGİLE...

MUŞ'TA BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 98 ADET CEP TELEFONU, 11 ADET TABLET VE 20 KİLOGRAM NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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