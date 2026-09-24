Niğde'de kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayati tehlikede

Olayın kısa özeti:

Niğde'nin Selçuk Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücü R.S. (45) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza detayları:

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahale sonrası R.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından aracın kanaldan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor; soruşturma devam ediyor.

NİĞDE’DE KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ KANALA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.