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İnşaat kontrolü sırasında düşen mühendis tedavi altına alındı

Elazığ'da Sarayatik Mahallesi'nde yapımı süren inşaatı denetlerken ayağı kayan mühendis 3 metrelik düşüş sonrası hastaneye kaldırıldı; durumu iyi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:00

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnşaat kontrolü sırasında düşen mühendis tedavi altına alındı

İnşaat kontrolü sırasında düşen mühendis tedavi altına alındı

Elazığ'da yapımı devam eden bir inşaatta denetim yapan mühendis, kontrol sırasında ayağının kayması sonucu 3 metrelik yükseklikten düştü. Olay, Sarayatik Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen yapı kontrol mühendisi, inşaatta yürüttüğü kontroller sırasında dengesini kaybederek aşağı yuvarlandı. Çevredeki çalışanlar durumu fark edip hemen yetkililere haber verdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı mühendis ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; inşaat yetkilileri ve çalışanların ifadeleri alınarak süreç takip ediliyor.

YARALI, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

YARALI, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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